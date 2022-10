Possiamo dirlo: l’Europa fa bene al Liverpool.. Se in campionato la banda di Klopp fa ancora fatica ad esprimersi con continuità, è proprio in Champions League che vediamo la miglior versione dei Reds. Dopo il roboante 7-1 in trasferta contro i Rangers , Salah e compagni stendono anche i lancieri con un secco 3-0.La partita in realtà nella prima mezz’ora è stata dominata dall’Ajax, ma dopo il gol del vantaggio di Salah è partito il monologo del Liverpool, capace di archiviare la pratica in poco più di dieci minuti a cavallo tra primo e secondo tempo. Grazie a questo risultato, gli inglesi rimangono in scia al Napoli e potranno giocarsi il primo posto davanti al proprio pubblico all’ultima giornata. Certo, servirà un mezzo miracolo dopo il 4-1 dell’andata , ma dentro a quello stadio mai dire mai. In casa degli olandesi invece c’è tanto sconforto. Il secco 4-0 ai Rangers alla prima giornata è stato solo un fuoco di paglia: da quel momento 15 gol subiti e solo 4 segnati.