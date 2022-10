È questa la fotografia di un Napoli che oggi è una delle realtà più belle d'Europa. La vittoria contro l’Ajax è stata inebriante. È nata dopo un gol subito al 9° minuto e nella ripresa ha assunto pieghe che Tredici gol realizzati in tre gare di Champions, 9 punti e qualificazione agli ottavi dietro l’angolo. Sei gol sul campo dell'Ajax dopo aver strapazzato il Liverpool al “Maradona” e vinto nettamente anche a Glasgow.. La vittoria contro l’Ajax è stata inebriante. È nata dopo un gol subito al 9° minuto e nella ripresa ha assunto pieghe che all'Amsterdam Arena non si vedevano da decenni

Qualche record

Per la prima volta il Napoli segna sei gol in trasferta in una competizione europea. Stabilito il nuovo record di vittoria più larga in trasferta: 1-6. I precedenti record erano Valencia-Napoli 1-5 della Coppa UEFA 1992/93 (con cinque reti di Fonseca) e Trabzonspor-Napoli 0-4 di UEFA Europa League 2014/15. Eguagliata invece la vittoria più larga con la gara di Amsterdam che si aggiunge ai 5-0 contro il Vllaznia in Coppa UEFA 2008/09, il Brugge e il Midtjylland in Europa League 2015/16.

Inoltre, il Napoli è la prima squadra italiana capace di realizzare più di 10 reti nelle prime tre partite della fase a gironi di Champions League ed è la prima squadra della storia delle Coppe Europee a segnare cinque gol in casa dell'Ajax, che stasera ha subito la sconfitta più pesante in tutte le competizioni dal novembre 1964 (9-4 contro il Feyenoord in Eredivisie).

Napoli, le avversarie del Girone A di Champions League

