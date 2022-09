sfida di Champions League tra 4.000 tifosi della Dinamo, quasi tutti radunati nella tifoseria organizzata "Blue Bad Boys" e molti dei quali sprovvisti di biglietto per assistere alla partita. Ladi Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria è stata classificata come "gara ad alto rischio" e il servizio d'ordine, all'interno di San Siro ma anche in città, sarà rafforzato. Si è infatti stimato che a Milano arriveranno circa, quasi tutti radunati nella tifoseria organizzata "" e molti dei quali sprovvisti di biglietto per assistere alla partita.

Il rafforzamento del servizio d'ordine non rappresenta però l'unica decisione presa dal Gruppo operativo sicurezza, durante la sua ultima riunione esecutiva. Tale organo ha infatti disposto la chiusura totale del 2° anello verde e quella parziale del 1° anello verde per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Questo il motivo per cui, ancor prima della nota ufficiale del club, i possessori dei biglietti nei settori indicati avevano ricevuto comunicazione via mail per essere ricollocati secondo specifiche modalità in altre zone di San Siro.

"Si è reso necessario ricollocare tutti gli abbonati e i possessori di biglietti in altri settori disponibili. Non potrai dunque occupare, per la partita di mercoledì 14 settembre, il posto che avevi acquistato. Per garantirti la possibilità di assistere alla partita nel miglior modo possibile, ti abbiamo riservato un posto alternativo nel Primo Anello dello stadio San Siro, a seconda della disponibilità per ciascun settore". Il club, su disposizione del Gos, vuole evitare che le due tifoserie entrino in contatto o siano troppo vicine: il rischio è anche quello di un potenziale lancio di oggetti.

