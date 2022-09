Champions League

dopo il 2-1 la gara è finita. La prestazione sarebbe stata brutta anche in caso di pareggio. Adesso non serve parlare, bisogna stare zitti e lavorare. Alla squadra ho detto che nel calcio questi momenti capitano e bisogna uscirne da collettivo. In Champions è dura, ma non è chiusa". La Juventus dell'Allegri-bis continua ad attraversare un periodo buio: la sconfitta per 2-1 in casa contro il Benfica relega la Vecchia Signora in fondo al girone con zero punti, mentre Benfica e PSG volano via a 6. I bianconeri sono stati contestati dal pubblico al culmine della gara, decisa dalle reti di Milik, Joao Mario (su rigore) e Neres. L'allenatore toscano si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare una debacle dolorosa: "Difficile da spiegare quanto è accaduto, ma. La prestazione sarebbe stata brutta anche in caso di pareggio.. Alla squadra ho detto che nel calcio questi momenti capitano e bisogna uscirne da collettivo. In Champions è dura, ma non è chiusa".

La Juventus rimane a zero piunti dopo le prime due gironate per la prima volta in assoluto nella sua storia: "Alla squadra non c'è da criticare niente, perchè capisco il momento psicologico", ribadisce Allegri. "In questi momenti, quando concedi un rigore la partia si complica". E sul momento critico: "'E' il momento più complicato della mia gestione? Sì, anche perchè non avevamo mai fatto zero punti alle prime due. Ma purtroppo succede anche questo".

Ai microfoni di Prime Video poi, Allegri ha ribadito il suo impegno per la causa bianconera: "Assolutamente sì, mi sento di dare il mio contributo. Abbiamo un po’ di difficoltà ma mancano un po’ di giocatori. Dobbiamo lavorare con serenità e con la responsabilità di tutti”. Il pensiero di Allegri è passato anche per la conferenza stampa: "Non serve parlare. Serve una soluzione velocemente: è il momento più difficile in Champions, è la prima volta in dieci anni che ci capita. La Champions è complicata, inutile dire che c'è ancora la matematica. Ora c'è il Monza poi spiegazioni... La gara è andata così, serve pensare a quel che bisogna fare". E ancora: "Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente anche se tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Non strafare ma fare. Domenica sera avevamo sprecato energie nervose, ci sono tanti assenti, giocatori che hanno giocato otto gare di seguito. Stare qui... Che spiegazioni devo dare? Abbiamo perso due gare di Champions, c'è solo da lavorare

