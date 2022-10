Calcio

Champions League - Allegri: "Gli ultimi 15 minuti ci fanno capire che i problemi non sono risolti"

CHAMPIONS LEAGUE - Le parole di Massimiliano Allegri al termine di Juventus-Maccabi Haifa, match vinto dai bianconeri per 3-1. Una vittoria importante per ripartire in ottica qualificazione, anche se nel finale la squadra ha rischiato anche di subire il pareggio.

00:01:30, 43 minuti fa