Serve tanta pazienza e soprattutto tre calci di rigore al Napoli per prendersi altri tre importantissimi punti in Champions League: dopo il roboante 4-1 del Maradona contro il Liverpool, la truppa di Spalletti si impone anche nel catino di Ibrox, ribollente di tifo per i Rangers.. Sì perché il Napoli crea, ma non trasforma e poi nel secondo tempo rimane in 11 contro 10 dal 55’: rosso a Sands e rigore, chenon trasforma in due occasioni consecutive (bravissimo McGregor a parare). E’ solo questione di tempo però: al 69’ ecco un altro penalty, che questa voltamette dentro. Il Napoli non smette di attaccare e nel finale trova il raddoppio con una splendida giocata diIl Napoli mette insieme un'altra notte speciale in Champions League e continua a sognare.