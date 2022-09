Nessun caso Allegri, anzi. L'ad della Juventus ha chiarito la battuta del pomeriggio, quando un tifoso juventino ha chiesto ad Arrivabene se Allegri sarebbe stato esonerato in casa di sconfitta contro il Benfica in Champions. Solo un modo per stemperare gli animi, ha detto l'ad dei bianconeri. Poi una battuta sulla strategia della Juventus sul mercato rispetto a quella del Benfica.

Ad

Partita decisiva?

Champions League Milan-Dinamo Zagabria 3-1, pagelle: Brahim Diaz mastino, Leao incide UN' ORA FA

Tutte le partite sono decisive in Champions. Questa come le altre. Se vinciamo questa e perdiamo le prossime, il fatto che questa sia decisiva non è assolutamente vera

Alla luce della battuta al tifoso: vi aspettavate di più da Allegri?

Chiariamo questa storia della battuta. Bisogna sempre inserire le cose nel contesto appropriato. All'uscita dal ristorante, un tifoso che urla che se non vinciamo cacciamo Allegri, mi è venuta la prima battuta in testa. Creare un caso su una cosa del genere, dopo che c'è stata la risata generale di tutti, mi sembrava un po' grottesco. Ha voluto dare un po' più di leggerezza? È così che bisogna prendere anche il calcio, ogni tanto prendersi un valium e farsi anche una risata

Il Benfica compra per poi vendere, la Juve per vincere?

Noi una rendita importante l'abbiamo fatta ed è con de Ligt. Ogni società ha una sua strategia, la nostra era di portare giocatori di esperienza, di grande tecnica e affiancarla ai tre giovani che abbiamo presentato la settimana scorsa

Il tributo di Ancelotti a Sacchi: "Sei stato un maestro fantastico"

Champions League Milan-Dinamo Zagabria, moviola: rigore netto su Leão UN' ORA FA