Barcellona-Bayern Monaco, match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League, è terminato sul Mané, Choupo-Moting e Pavard. La gara è stata arbitrata dall'inglese Anthony Taylor. Il successo del Camp Nou assicura ai bavaresi il primo posto nel girone, mentre i blaugrana erano già certi della retrocessione in Europa League. Tra le fila di Xavi si salvano solo Dembélé e Ansu Fati. Nel Bayern Gnabry fa la differenza, Musiala opaco. , match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League, è terminato sul punteggio di 0-3 , frutto delle reti di. La gara è stata arbitrata dall'inglese Anthony Taylor. Il successo del Camp Nou assicura ai bavaresi il primo posto nel girone, mentre i blaugrana erano già certi della retrocessione in Europa League. Tra le fila di Xavi si salvano solo Dembélé e Ansu Fati. Nel Bayern Gnabry fa la differenza, Musiala opaco.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 5: subito alle corde dopo 10', salva il salvabile nel contesto del naufragio blaugrana.

Hector BELLERIN 5: soffre non poco il duello atletico con Davies e Mané. Si fa bruciare più volte in campo aperto.

Jules KOUNDE' 5: si sfascia in pochi istanti, stordito dalle fulminee imbucate della corazzata bavarese. Quanti buchi per le galoppate di Mané e compagni! (Dal 68' Eric GARCIA 5,5: subentra quando la spinta offensiva bavarese è esaurita, ha vita facile).

Marcos ALONSO 5: analogamente al compagno Koundé, non fa nulla per contenere la spietatezza offensiva degli avversari.

Alejandro BALDE 6: qualche sprazzo di personalità là davanti, in copertura arranca.

Franck KESSIE 5: poco deciso di fronte alla portata statuaria di Goretzka e Kimmich. Finisce per concedere spazi preziosi.

Sergio BUSQUETS 5,5: la sua intelligenza tattica impallidisce davanti alla combinazione elettrica della mediana avversaria. Poca roba. (Dal 59' TORRES 5,5: strappa un paio di palloni con gran voglia, ma non capitalizza)

Frenkie DE JONG 5: manca di sintonia e volontà; lascia scorrere il gioco del Bayern, visibilmente incupito.

Ousmane DEMBELE 6,5: il più convinto nell'attacco blaugrana. Fa scattare l'allarme rosso nella metà campo tedesca con qualche tocco di fino e qualche falcata ambiziosa. (Dal 68' ANSU FATI 7: porta il cambio di passo, ma la squadra non lo segue).

Robert LEWANDOWSKI 5: altra serata da ex a dir poco stregata. De Ligt lo tartassa dal 1', e per giunta si vede negare un calcio di rigore dal VAR. (Dall'82' TORRE SV)

PEDRI 5: disinteressato, tocca pochi palloni e si smarrisce nel traffico. (Dal 59' RAPHINHA 5: disordinato e inconcludente).

All. XAVI 5: il risultato di San Siro potrebbe aver condizionato la prestazione dei suoi, ma i fischi del Camp Nou non fanno sconti. Ora bisogna tamponare la salita del Real in Liga, per poi continuare a coltivare un'identità di calcio in Europa League.

Le pagelle del Bayern Monaco

Sven ULREICH 6: poco impegnato, la serata del Camp Nou non fa rimpiangere Neuer.

Alphonso DAVIES 6: la sua è velocità pura, da videogioco. Stasera la mette a servizio della squadra, anche se Dembelé, sulla fascia, gli rende pan per focaccia.

Matthijs DE LIGT 6: ringhia sui tacchi di Lewandowski, talvolta ricorrendo anche a misure estreme. Taylor e VAR lo condonano.

Dayot UPAMECANO 6,5: tappa buchi provvidenziale, argina l'estro di Dembélé e Lewandowski con puntualità ed efficacia. (Dal 63' PAVARD 7: pronti via, si incolla subito a Lewa e conclude l'opera del collega. Sul finale si toglie pure lo sfizio del gol).

Noussair MAZRAOUI 6,5: ordinato in disimpegno e propositivo all'ombra di Gnabry. Giocatore in crescita. (Dall'80' STANISIC SV)

Leon GORETZKA 6,5: si prende licenza di sfondare le linee avversarie, in concerto con Kimmich. Un suo peccato di irruenza spinge Nagelsmann a tutelarsi per evitare la doppia ammonizione. (Dal 45' SABITZER 5: al centro del campo non rende come Nagelsmann vorrebbe).

Joshua KIMMICH 6: amministra le folate blaugrana con la solita autorità e scioltezza.

Sadio MANE' 7: spacca la retroguardia catalana a suon di falcate poderose. Gli bastano 10' per spianare la strada ai suoi. Imprendibile.

Jamal MUSIALA 5: impalpabile al centro dell'ingranaggio offensivo bavarese. Si limita a un timido gioco di sponde. (Dal 68' GRAVENBERCH 6,5: sradica palloni essenziali dalle grinfie di Ansu Fati).

Serge GNABRY 8: fulcro della trequarti tedesca, si accentra e si ritaglia spazi con facilità impressionante. Deliziosi i filtranti che urlano scacco matto all'intera linea arretrata blaugrana.

Eric Maxim CHOUPO-MOTING 7: nella serata catalana punge anche lui, con una progressione sul filo del fuorigioco. (Dal 63' MULLER 5,5: si fa vedere poco).

All. NAGELSMANN 7,5: il suo Bayern rimane a punteggio pieno, col 1° posto in tasca e la consapevolezza di avere risorse per arrivare fino in fondo.

