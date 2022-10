Champions League

partita perfetta? Forse è fuori luogo scomodare paragoni con il match che l’Inter del Triplete riuscì a mettere in campo al Camp Nou nella semifinale di ritorno contro il Barcellona, ma se c’è un riferimento a cui i “ragazzi di oggi” di Simone Inzaghi si devono ispirare allora non può essere che quello. A distanza di 12 anni la storia si ripete: l’Inter parte con un esiguo vantaggio dopo Secondo voi esiste la? Forse è fuori luogo scomodare paragoni con il match che l’Inter del Triplete riuscì a mettere in campo al Camp Nou nella semifinale di ritorno contro il Barcellona, ma se c’è un riferimento a cui i “” disi devono ispirare allora non può essere che quello. A distanza di 12 anni la storia si ripete: l’Inter parte con un esiguo vantaggio dopo il “match d’andata” di San Siro (1-0) e deve cercare di fare un’altra piccola grande impresa sul campo dei catalani. Si gioca per la fase a gironi, è vero, ma una vittoria “in casa loro” (e un buon risultato del Bayern) potrebbe addirittura portare al passaggio diretto del turno . Queste e altre le motivazioni che devono spingere l’Inter ad andare alla ricerca della “partita perfetta” di cui sopra: in palio c’è una bella fetta di futuro.

1. L'esempio del 2010

- i 96 più lunghi della storia di pallone nerazzurra. Una partita entrata nella leggenda per il modo in cui l'Inter l'ha affrontata: conscio della superiorità blaugrana sul piano del palleggio e della qualità pura, José Mourinho prepara un match all'insegna del sacrificio e della voglia di difendere il risultato e il passaggio del turno all'estremo delle forze possibili. Ne esce un match epico, che entra di diritto nella memoria del tifoso della Beneamata: la parata di Julio Cesar sul sinistro di Messi è una delle più belle di sempre del portiere brasiliano; da “libro cuore” la prova difensiva di Lucio e Samuel, le corse e le rincorse di un Eto'o mai così votato alla causa, soprattutto dopo il cartellino rosso ricevuto da Thiago Motta al 28'. I 100mila del Camp Nou non riescono a impressionare gli eroi nerazzurri e il Barcellona, nonostante un dominio pressoché totale sul campo (14 tiri a 2, 73% di possesso palla per i catalani, 9 angoli a 2) e il gol trovato con Piqué a soli 6 minuti dallo scadere. Il finale è tiratissimo, il gol annullato a Bojan è un sollievo per tutti i tifosi che soffrono da casa. E le corse di José Mourinho e Gabriele Oriali al fischio finale sono lì ben stampate nella memoria di tutti. Una semifinale è molto diversa da una partita del girone, ma serve un'Inter così, un'Inter di Mourinhana memoria se si vuole sperare di passare indenni (o quasi) al Camp Nou. Piccolo recap per chi quella volta non c'era: il 28 aprile 2010 i nerazzurri, sconfitti 1-0 dal Barcellona al Camp Nou , si qualificano per la finale di Champions League, forti del 3-1 dell'andata a San Siro. Sono stati - a detta di molti. Una partita entrata nella leggenda per il modo in cui l'Inter l'ha affrontata: conscio della superiorità blaugrana sul piano del palleggio e della qualità pura, José Mourinho prepara un match all'insegna del sacrificio e della voglia di difendere il risultato e il passaggio del turno all'estremo delle forze possibili. Ne esce un match epico, che entra di diritto nella memoria del tifoso della Beneamata: la parata di Julio Cesar sul sinistro di Messi è una delle più belle di sempre del portiere brasiliano; da “libro cuore” la prova difensiva di Lucio e Samuel, le corse e le rincorse di un Eto'o mai così votato alla causa, soprattutto dopo il cartellino rosso ricevuto da Thiago Motta al 28'. I 100mila del Camp Nou non riescono a impressionare gli eroi nerazzurri e il Barcellona, nonostante un dominio pressoché totale sul campo () e il gol trovato con Piqué a soli 6 minuti dallo scadere. Il finale è tiratissimo, il gol annullato a Bojan è un sollievo per tutti i tifosi che soffrono da casa. E le corse di José Mourinho e Gabriele Oriali al fischio finale sono lì ben stampate nella memoria di tutti. Una semifinale è molto diversa da una partita del girone, ma serve un'Inter così, un'Inter di Mourinhana memoria se si vuole sperare di passare indenni (o quasi) al Camp Nou.

Non so se la più bella, ma sicuramente è stata la più famosa e importante. Anche perché tutti me la ricordano. Non solo adesso, che c’è un nuovo Barça-Inter, ma sempre. Come hai fatto quella volta con Messi?, mi chiedono ancora. Bellissima. Abbiamo giocato bene come collettivo, rischiando il giusto. Loro ci tenevano moltissimo: avevano caricato l’ambiente con la storia della remuntada e noi avevamo tutti contro" (Julio Cesar)

Samuel Eto'o e José Mourinho impazziscono al fischio finale di Barcellona-Inter, 2010 Credit Foto Imago

2. Quanta pressione sul Barcellona

grande” Barcellona – imbattuto e primo in classifica nella Liga – si trova sotto l’Inter in Champions? Una situazione che evidentemente non fa stare tranquillo Xavi, già molto nervoso per l’andamento della gara d’andata: l’ex campione ha dimostrato di soffrire particolarmente le decisioni arbitrali a suo dire contro la sua squadra (remuntada” mai completata… Classifica alla mano, è il Barcellona ad avere tutti gli occhi puntati addosso: le sconfitte con Bayern e Inter hanno messo i blaugrana in una netta posizione di svantaggio nei confronti dei nerazzurri in classifica. Bayern 9, Inter 6, Barça 3, con gli Inzaghi boys per ora avanti anche in ottica scontro diretto per l’1-0 di San Siro. Ma come, il “” Barcellona – imbattuto e primo in classifica nella Liga – si trova sotto l’Inter in Champions?già molto nervoso per l’andamento della gara d’andata: l’ex campione ha dimostrato di soffrire particolarmente le decisioni arbitrali a suo dire contro la sua squadra ( e anche Laporta ci ha rimesso il carico pesante nel weekend ). Potrebbe essere un piccolo-grande campanello d’allarme e un motivo per pensare che la situazione all’interno del club e dello spogliatoio non sia delle migliori. Tradotto: se il tempo passasse e la partita non si fosse ancora sbloccata, questo piccolo tarlo potrebbe trasformarsi in un problema serio per i padroni di casa, che stanno caricando forse un po’ troppo il match alla vigilia. La stessa cosa – guarda caso – che fecero nel famoso 2010, con la tanto osannata “” mai completata…

Xavi: "Sono indignato, è una grande ingiustizia: l'arbitro dovrebbe spiegare"

3. E’ un Barcellona umano

Pep Guardiola di vincere 14 competizioni su 19. Ecco, il Barcellona di Xavi non è esattamente la stessa cosa: sì, è in testa alla Liga (in coabitazione con il Real Madrid di Ancelotti), ma non è certo la squadra dominante e scintillante di qualche anno fa. La squadra vista a San Siro è parsa - al solito - padrona del gioco, ma non sempre capace di colpire quando doveva: una cosa che in Champions League, più che in campionato, non ci si può permettere. Anche nella Liga la storia si è ripetuta, nell’ultimo turno contro il Celta Vigo: il Barcellona non gioca bene, questa volta, anzi malino, 624 minuti di fila senza gol subiti finora), per la settima vittoria di fila. Se a questo aggiungiamo un paio di defezioni importanti – Koundé e Kessié – oltre a quelle di Araujo, Depay e Bellerin, e che all’orizzonte arriva il Clasico con il Real Madrid, allora la situazione si complica ulteriormente. Abbiamo citato prima il Barcellona del 2010, una delle squadre più forti della storia del calcio (e non lo diciamo noi, ma gli storici), capace sotto la guida di. Ecco, il Barcellona di Xavi non è esattamente la stessa cosa: sì, è in testa alla Liga (in coabitazione con il Real Madrid di Ancelotti), ma non è certo la squadra dominante e scintillante di qualche anno fa. La squadra vista a San Siro è parsa - al solito - padrona del gioco, ma non sempre capace di colpire quando doveva: una cosa che in Champions League, più che in campionato, non ci si può permettere. Anche nella Liga la storia si è ripetuta, nell’ultimo turno contro il Celta Vigo: il Barcellona non gioca bene, questa volta, anzi malino, va a vanti 1-0 con gol di Pedri , e poi deve ringraziare Ter Stegen che riesce a mantenere la porta inviolata un’altra volta (), per la settima vittoria di fila. Se a questo aggiungiamo un paio di defezioni importanti – Koundé e Kessié – oltre a quelle di Araujo, Depay e Bellerin, e che all’orizzonte arriva il Clasico con il Real Madrid, allora la situazione si complica ulteriormente.

È vitale che il Barça possa vincere per restare vivo nella competizione. È una partita cruciale. L’Inter ha una grande squadra e per il Barcellona sarà complicato. Mi aspetto che il Barça prenda l’iniziativa e che l’Inter resti in attesa delle proprie opzioni, anche considerando che in teoria un pari le può andar bene. La Champions è una competizione di dettagli, se sbagli paghi, ma il Barça ha una grande opportunità di tornare a fare un bel passo avanti. E spero ci riesca" Andres Iniesta

4. Due risultati su tre: variante 3-5-1-1?

classico 3-5-2 con Dzeko confermato con Lautaro là davanti e Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo: magari provando a partire forte e cercare un gol nella prima parte di gara. Ci permettiamo però di dare una variante sul tema però: perché non provare un 3-5-1-1 piuttosto abbottonato ma forse più funzionale? L’attaccante centrale (con tutta probabilità Lautaro Martinez) in questo caso potrebbe essere coadiuvato alle spalle da un Mkhitaryan visto piuttosto ispirato contro il Sassuolo. Dumfries a destra (e non Darmian) potrebbe dare una mano in più là davanti in caso di ripartenza. Ma naturalmente l’attenzione è soprattutto sulla fase difensiva, con un centrocampista (Gagliardini?) quasi completamente dedicato ad arginare le fonti di gioco avversarie. Per la serie: meglio prevenire che curare. Basterà? La piccola impresa di San Siro spalanca all’Inter le porte di una qualificazione forse insperata: vincendo al Camp Nou, con un concomitante risultato positivo del Bayern Monaco, l’Inter sarebbe automaticamente promossa agli ottavi di Champions. Certo, anche un pareggio non ci starebbe male: consentirebbe ai nerazzurri di mantenere il vantaggio – sia in classifica sia nel computo degli scontri diretti – con il Barcellona e poi di potersi giocare con maggiore serenità le restanti due gare. Due risultati su tre dunque, che consentono a Simone Inzaghi di preparare la sua Inter in un certo modo” alla battaglia del Camp Nou. Come? Le ultime della vigilia danno ilcon Dzeko confermato con Lautaro là davanti e Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo: magari provando a partire forte e cercare un gol nella prima parte di gara. Ci permettiamo però di dare una variante sul tema però:L’attaccante centrale (con tutta probabilità Lautaro Martinez) in questo caso potrebbe essere coadiuvato alle spalle da un Mkhitaryan visto piuttosto ispirato contro il Sassuolo. Dumfries a destra (e non Darmian) potrebbe dare una mano in più là davanti in caso di ripartenza. Ma naturalmente l’attenzione è soprattutto sulla fase difensiva, con un centrocampista (Gagliardini?) quasi completamente dedicato ad arginare le fonti di gioco avversarie. Per la serie: meglio prevenire che curare. Basterà?

Inzaghi: "Xavi furioso? Non ho visto episodio, ma c'era anche rigore per noi"

