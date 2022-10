”, così recita la nota pubblicata sui social dal Barcellona per comunicare le raccomandazioni per i tifosi che si recheranno domani sera allo Spotify Camp Nou . Un’indicazione che riflette come i blaugrana stanno vivendo la sfida contro i nerazzurri. C’è un, dal punto di vista degli spagnoli c’è un’aspra rivalità, come se stessero per incontrare un acerrimo nemico. Così non è, tuttavia è un divieto che non sorprende, in questo modo è stata infatti impostata la vigilia dal club catalano. La voglia di vendetta è stata palesata e resa ridondante dalle ore immediatamente successive al match di andata, che ha lasciato degli enormi strascichi nell’ambiente blaugrana.