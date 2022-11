Bayern Monaco-Inter, match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Pavard nel primo tempo e Choupo-Moting nel secondo. La gara è stata arbitrata dallo slovacco Ivan Kruzliak.

Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato la sfida dell'Allianz Arena.

1) Rispetto all'andata è tutta un'altra Inter

Sconfitta a San Siro e sconfitta all'Allianz Arena, è vero. 2-0 qui, 2-0 là. Ma c'è modo e modo di perdere. E questo è decisamente più onorevole di quello della partita d'andata, nella quale la differenza tra Inter e Bayern si era vista tutta. Per carità: l'inserimento di alcune seconde linee sporca inevitabilmente i giudizi, però anche a Monaco si è avuta la conferma che la squadra di Simone Inzaghi è in salute. Se l'è giocata, poteva passare in vantaggio e un gol avrebbe potuto tranquillamente segnarlo. Se a settembre stava vivendo il momento più complicato da qualche anno a questa parte, oggi ha la personalità per giocarsela anche in casa dei campioni bavaresi.

2) Ma il Bayern è ancora di un altro livello

Sembra di parlare dell'ottavo d'andata della scorsa stagione contro il Liverpool. L'Inter gioca, gli altri fanno gol. Anche se, almeno in questo caso, fortunatamente senza conseguenze pesanti. La verità è che per arrivare al livello del Bayern serve ancora un altro step, se non due. E lo confermano i numeri, sempre spaventosi, di una squadra che non perde una partita dei gironi di Champions dal 2017. E che ha saputo guardare avanti, dall'alto di un'organizzazione mostruosa, anche dopo la perdita di un totem come Lewandowski.

3) Correa, il gol alla Samp è stato un'illusione

La rete di sabato sera contro la Sampdoria aveva illuso più di qualcuno. E invece, a Monaco Joaquin Correa è tornato alla normalità di una stagione sottotono. Durante i 90 minuti più recuperi, in pratica, non si è visto. E quando si è visto, è accaduto per un pallone perso o per una scelta sbagliata. Il problema è che la partita dell'Allianz Arena era da considerarsi anche un discreto test in vista di domenica. Specialmente in attacco, tra i guai fisici di Lukaku e un Dzeko non al 100%. Test fallito dal Tucu. Che ora, per la sfida contro la Juventus, parte necessariamente dietro al bosniaco nelle gerarchie di Inzaghi.

JOAQUIN CORREA 5 - Continuità questa sconosciuta. Più che scomparire, la verità è che non appare mai: in queste serate è praticamente trasparente [dalle pagelle di Bayern-Inter]

4) Asllani troppo timido: ecco perché Inzaghi gli preferisce Calhanoglu

Ha 20 anni, d'accordo. Fino a poco più di un anno fa non aveva neppure esordito in Serie A, d'accordo. Però, se giochi nell'Inter, devi dimostrare qualcosina di più di quanto fatto all'Allianz Arena da Kristian Asllani. Troppo timido, a volte spaesato in mezzo al campo, escluso il bel pallone scodellato per Dzeko quando ormai la partita non aveva più nulla da dire. Serve tempo per assorbire il trasferimento dall'Empoli a una metropoli del calcio, e su questo ci siamo. Se Inzaghi in assenza di Brozovic ha preferito puntare su Calhanoglu davanti alla difesa, però, un motivo ci sarà.

5) Bellanova discreto: ci si può lavorare

Non ha giocato una partita entusiasmante, Raoul Bellanova. Ma del resto nessuno gli chiedeva di farlo. Anche perché i crudi numeri raccontavano di un altro giovanotto di 20 anni all'esordio assoluto da titolare con la maglia dell'Inter, dopo aver collezionato appena una manciata di minuti stagionali tra Serie A e Champions League. Al netto delle costanti scivolate sul terreno di gioco bavarese, l'ex cagliaritano ha messo in mostra qualche discreto spunto e, soprattutto, zero paura di sprintare anche contro avversari medagliati. Buoni segnali.

