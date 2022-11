Bayern Monaco-Inter, match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Pavard e Choupo-Moting. La gara è stata arbitrata dallo slovacco Ivan Kruzliak. Con questo risultato i tedeschi chiudono a punteggio pieno il raggruppamento, seguiti proprio dai nerazzurri che si qualificano agli ottavi come secondi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bayern Monaco

Sven ULREICH 6,5 - Spettatore non pagante fino all'ultimo secondo, quando con una prodezza nega il gol a Dzeko.

Noussair MAZRAOUI 6 - Gosens gli crea saltuariamente qualche problema, senza però sollecitarlo particolarmente.

Dal 66' Jamal MUSIALA 6,5 - Classe cristallina nella gestione del pallone, imprendibile quando si incunea tra le maglie avversarie.

Benjamin PAVARD 7 - Imperioso lo stacco con cui firma il gol nel primo tempo. Dietro ormai è una garanzia assoluta, da terzino come anche da centrale.

Dayot UPAMECANO 6,5 - Insuperabile per Lautaro e Correa. Da sottolineare il miglioramento esponenziale nella gestione del pallone.

Dal 46' Alphonso DAVIES 6 - Gamba da centometrista, anche se crea pochi pericoli.

Josip STANISIC 6 - Ingaggia un bel duello con Bellanova, che spesso riesce a trovare il fondo per il cross. Molto coinvolto in avanti, anche a ridosso dell'area.

Marcel SABITZER 5,5 - Diga monopasso e moncorde. Tira troppo spesso e male, affrettando la conclusione immotivatamente.

Joshua KIMMICH 6 - Gara in cui raramente ha inserito più della seconda marcia. Sempre abilissimo a dettare i tempi, lavora bene anche come frangiflutti.

Sadio MANE 6 - Devastante nelle rare occasioni in cui riesce a trovare spazio in campo aperto, senza però mai riuscire a pungere fino in fondo.

Dal 66' Serge GNABRY 6 - Sulla destra crea scompiglio e opportunità: buon finale, anche spendendo poco a livello di fiato.

Ryan GRAVENBERCH 6 - Partita sufficiente, non sfavillante. Parte bene gestendo il comando delle operazioni sulla trequarti, poi cala alla distanza: la sensazione è che si possa costruire una grande mezzala offensiva, ma che gli manchi ancora qualcosa.

Kingsley COMAN 6,5 - Scheggia impazzita tra le linee, taglia in due l'Inter sfruttando il vuoto lasciato all'altezza della trequarti. Gioca sempre con estrema lucidità, anche quando aumenta i giri del motore.

Dal 76' Paul WANNER s.v. - Data di nascita: 23 dicembre 2005. Sedici anni e un futuro tutto da scrivere: una passerella meritata.

Eric Maxime CHOUPO-MOTING 7,5 - Vince ogni confronto diretto con De Vrij, portandolo spesso molto alto e conquistando gran parte dei duelli spalle alla porta. Gol stupendo che chiude la partita, tanto sacrificio e ottime cose da riferimento offensivo a tutto campo: partita totale, da centravanti vero.

Dal 73' Mathys TEL 6 - Apprezzabile la sua qualità nel saper svariare su tutto il fronte d'attacco.

All. Julian NAGELSMANN 6 - Ai gironi di Champions il suo Bayern è un vero e proprio tritacarne e si candida ad arrivare in fondo da assoluto protagonista. La gara di oggi fa poco testo, ma dimostra che anche con le seconde linee questa squadra mantiene un livello altissimo.

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6 - Tra i pali non commette errori. In fase di impostazione ha il pensiero (e i piedi) del centrocampista, anche se non sempre mette i compagni nelle migliori condizioni per gestire i suoi palloni.

Matteo DARMIAN 6 - Mane è un cliente scomodissimo, ma tutto sommato non demerita. Spesso sollecitato, raramente va in affanno gestendo bene ogni uno contro uno.

Stefan DE VRIJ 5 - Passo indietro rispetto alla gara con la Sampdoria. Choupo-Moting lo attira fuori dalla sua zona di competenza, costringendolo a perdere i suoi riferimenti abituali. Troppo statico sul raddoppio proprio del camerunense.

Dal 76' Milan SKRINIAR s.v. - Non giudicabile

Francesco ACERBI 6 - Lotta senza sosta provando ad assorbire le avanzate in verticale di Coman. Fa quel che può e spesso basta così.

Raoul BELLANOVA 6 - Tante discese a destra e qualche cross in area molto interessante, mal sfruttato dagli attaccanti nerazzurri. Qualche comprensibile errore, ma carattere da vendere specie considerato il fatto che era la sua prima da titolare in nerazzurro.

Nicolò BARELLA 6,5 - Ha una gamba pazzesca e tanto carburante nel motore. Gioca sempre e si capisce bene perché: cuore e polmoni di questa Inter.

Dal 60' Hakan CALHANOGLU 6 - Regista anche quando è schierato mezzala: il playbook nerazzurro ce lo ha ben stampato in testa.

Kristian ASLLANI 5 - Timidissimo, nonostante la gara non contasse granché. Serve un pizzico di personalità in più, specie nel proporsi sotto il pressing avversario. In ritardo sul gol di Choupo-Moting.

Roberto GAGLIARDINI 6- Solita gara generosa, anche se come diga funziona a fasi alterne. Davanti un paio di begli inserimenti creano qualche grattacapo al Bayern.

Dal 60' Henrikh MKHITARYAN 6 - Entra bene in campo, ritagliandosi un paio di occasioni interessanti. ormai una garanzia per questa Inter.

Robin GOSENS 6 - Partita discreta, nel complesso bene interpretata. Inventa un paio di cross molto belli, che però non vengono sfruttati.

Lautaro MARTINEZ 5,5 - Sgomita con grinta e voglia di fare, ma davanti gioca poco e sbaglia un'occasione ghiotta nel primo tempo.

Dal 60' Edin DZEKO 6 - Una super parata di Ulreich gli nega il gol nel finale di partita.

Joaquin CORREA 5 - Continuità questa sconosciuta. Più che scomparire, la verità è che non appare mai: in queste serate è praticamente trasparente.

Dal 76' Martin CARBONI s.v. - Non giudicabile.

All. Simone INZAGHI 6 - Essere arrivato a questa sfida già certo della qualificazione è il vero premio all'ottimo lavoro svolto dall'Inter in questa campagna europea. Giocherà gli ottavi da protagonista, anche se squadre come questo Bayern non sembrano ancora alla portata.

