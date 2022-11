Champions League

Ininfluente la partita, ininfluente il risultato. L'Inter chiude il girone perdendo per 2-0 contro il Bayern, proprio come all'andata. Con i bavaresi che si confermano in vetta a punteggio pieno e i nerazzurri che, secondi, aggiungono una piccola macchia a un percorso che li ha visti concludere davanti al Barcellona. Il Bayern va segno con un gol per tempo: nel primo trova il vantaggio Pavard, liberato da un corner di Kimmich, e nel secondo è Choupo-Moting a fissare definitivamente il punteggio con un super gol da fuori area. La squadra di Inzaghi ha per due volte l'opportunità di andare sullo 0-1 ( l'arbitro Kruzliak non concede un rigore per un mani in area di Mané e Lautaro si divora un gol con la porta praticamente vuota), poi una volta sotto nel punteggio non riesce a restare al passo del Bayern. Poco male: la serata importante sarà quella di domenica, contro la Juventus.