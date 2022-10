Devastante. Il Bayern Monaco asfalta il Viktoria Plzen e prosegue la marcia solitaria in vetta al gruppo C: è 5-0 all'Allianz Arena. Nove punti in tre partite per la formazione di Nagelsmann, che dopo essere ripartita in Bundesliga con il 4-0 al Bayer Leverkusen (non vinceva in campionato da quattro giornata) trova un'altra goleada. Al 21' il Bayern è già avanti di tre gol, con le reti di Sané, Gnabry e Mané. Musiala trova il poker dopo la mezz'ora, ma viene annullato per fuorigioco. Poco male: nella ripresa ci pensano Sané e Choupo-Moting a rendere il passivo ancora più pesante. Il bilancio del Bayern dopo le prime tre partite di Champions è impressionante: nove gol fatti, zero subiti.

Il tabellino

BAYERN MONACO-VIKTORIA PLZEN 5-0 (primo tempo 3-0)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano (72' Pavard), De Ligt, Davies (46' Stanisic); Goretzka (73' Sabitzer), Gravenberch; Sané (58' Tel), Musiala (46' Choupo-Moting), Mané; Gnabry. All. Nagelsmann

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Tvrdon; Holik, Hejda (63' Tijani), Pernica, Havel; Kalvach, Ndiaye; Kopic (58' Jirka), Vlkanova (46' Jemelka), Mosquera (85' Pilar); Chory (58' Bassey). All. Bilek

Gol: 7' Sané (B), 13' Gnabry (B), 21' Mané (B), 50' Sané (B), 59' Choupo-Moting (B)

Assist: Goretzka (B), Mané (B), Goretzka (B)

Ammoniti: Chory (V)

Mané Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

7' GOL DI SANÉ - Subito vantaggio dei bavaresi: azione personale dell'ex City, che arriva al limite dell'area e calcia sotto la traversa con il sinistro.

13' GOL DI GNABRY - I bavaresi volano in contropiede, Goretzka pesca Gnarby che controlla e pesca l'angolino sull'uscita di Tvrdon.

21' GOL DI MANÉ - Azione individuale con un rimpallo favorevole alla fine: l'ex Liverpool si trova da solo contro Tvrdon e insacca con il sinistro.

36' ANNULLATO IL GOL DI MUSIALA - Azione splendida del Bayern, tutta a un tocco, e destro vincente da pochi passi. Ma la Var annulla per offside.

50' GOL DI SANÉ - Taglio pescato alla perfezione da Mané, controllo delicatissimo con l'esterno e sinistro in rete.

59' GOL DI CHOUPO-MOTING - Senza pietà i bavaresi: Goretzka manda in porta l'attaccante, palo interno e pallone dentro. Tutto troppo facile.

87' INCASIONE DI CAMPO - Un tifoso entra sul terreno di gioco e viene subito placcato.

Il momento social

Il migliore

Leroy SANÉ - Non si ferma. Quattro gol in tre partite di Champions League: incanta ed esce tra gli applausi.

Il peggiore

L'invasore di campo - Partita chiusa da tempo, si aspetta solo il fischio finale: il senso di entrare in campo? Tra l'altro, placcato subito. Poca gloria per lui.

