La Juventus esce dalla Champions League e lo fa dopo una partita pazzesca in casa del Benfica. La squadra di Schmidt parte forte e alla prima vera palla gol passa in vantaggio con un colpo di testa di Antonio Silva. I bianconeri reagiscono e il pari arriva dopo neanche 5 minuti, tocco in mischia di Vlahovic e rete convalidata dal Var. Un tocco di mano di Cuadrado (involontario) costa subito un rigore alla Juve, poi realizzato da Joao Mario. L’ex Inter serve l’assist del terzo gol a Rafa Silva, esecuzione fantastica.

Esultanza Joao Mario, Benfica-Juventus, Champions League, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

Ancora Rafa Silva trova il poker al 50’ e il match sembra finito. Allegri manda in campo i giovani Iling Junior e Soulé a 20 minuti dalla conclusione e la partita si riapre. Milik e McKennie trovano i gol della speranza, Gatti sfiora il pareggio al 91'.

Champions League Benfica-Juve, le ufficiali: c'è Kean con Vlahovic, Gatti titolare 4 ORE FA

Il Tabellino

BENFICA-JUVENTUS 4-3

BENFICA (4-2-3-1) - Vlachodimos; Bah (82'Gilberto), Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Rafa Silva (87'Musa), Joao Mario (94'Chiquinho), Aursnes; Gonçalo Ramos (87'Neres). All.: Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (60'Alex Sandro), Gatti; Cuadrado (60'Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (70'Iling-Junior); Kean (46’Milik), Vlahovic (70'Soulé). All. Allegri.

GOL: 17’ Antonio Silva, 21’ Kean, 28’ Joao Mario (R.), 35’ Rafa Silva, 50’ Rafa Silva, 77' Milik, 79' McKennie

ASSIST: Fernandez, Joao Mario, Grimaldo, Iling Junior

AMMONIZIONI: Danilo, Fernandez

ARBITRO: Jovanovic (SRB)

Samuel Iling-Junior, Benfica-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

17’- GOLL DEL BENFICA! Era nell'aria. Cross dalla sinistra di FERNANDEZ, taglio in area piccola di Antonio SILVA che impatta di testa e trova il gol. C'è forse l'ultimo tocco di GATTI.

21’- GOL ANNULLATO ALLA JUVE! VAR che sta valutando l'azione. Situazione complicata con la prima conclusione ravvicinata di VLAHOVIC parata dal portiere, sulla respinta KEAN aveva toccato in rete dalla linea di porta. Si valuta un possibile fuorigioco.

24’- GOL VALIDO! VLAHOVIC e KEAN erano in posizione regolare.

27’- CALCIO DI RIGORE PER IL BENFICA! CUADRADO sposta un pallone con il braccio all'altezza del petto di AURSNES. Tocco involontario, ma rigore confermato.

28’- JOAO MARIO!! 2-1 BENFICA! Rigore perfetto, SZCZESNY spiazzato.

35’- 3-1 BENFICA! RAFA SILVA! Gol bellissimo. JOAO MARIO serve l'assist dalla destra, inserimento centrale di RAFA SILVA che con il tacco batte SZCZESNY da buona posizione.

50'- RAFA SILVA! POKER BENFICA! Imbucata di GRIMALDO che libera RAFA SILVA davanti a SZCZESNY, portiere scavalcato dal tocco sotto del portoghese. Match indirizzato.

62'- ANCORA RAMOS! Stacco di testa e girata che si spegne ad un nulla dal secondo palo.

77'- GOL DELLA JUVE! MILIK! Bella discesa di ILING JUNIOR sulla sinistra, palla al centro per la girata del polacco che trova l'angolo. 4-2.

79'- ATTENZIONE! 4-3! MCKENNIE! Altra giocata di ILING sulla sinistra, VLACHODIMOS devia in tuffo in mezzo all'area, SOULE si vede murare il tiro da un difensore, palla per MCKENNIE che gira in rete. Tutto riaperto.

86'- PALO CLAMOROSO DI RAFA SILVA! In campo aperto il portoghese, solo davanti a SZCZESNY, stampa il mancino sul palo pieno.

91'- GATTI! Ad un passo dal pareggio! Da sviluppi di corner, colpo di testa vicino al palo di Vlachodimos. Che occasione!

Il Migliore

Rafa SILVA – Fa il bello e il cattivo tempo, ridicolizzando un intero reparto e smascherando quel che resta della Juventus: ovvero poco, pochissimo.

Il Peggiore

Leonardo BONUCCI – La fotografia di un progetto finito.

Il momento social

Allegri: "Un solo risultato a disposizione, serve intensità per 100 minuti"

Champions League Benfica-Juventus senza goal line technology 10 ORE FA