Succede di tutto sugli altri campi della serata del martedì della 2a giornata di Champions League. Il risultato più eclatante è certamente il successo per 4-0 ottenuto dal Club Bruges al "do Dragão" di Porto, in cui segna anche il classe 2005 Antonio Nusa. Bene le tedesche: il Bayer Leverkusen regola 2-0 nel finale l'Atletico Madrid, mentre l'Eintracht passa 1-0 a Marsiglia.

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0

GRUPPO B

Gol: 84' Andrich (BL), 87' Diaby (BL).

Assist: Frimpong (BL, 1-0), Frimpong (BL, 2-0)

LEVERKUSEN - Grande equilibrio alla BayArena ma Leverkusen che, sostanzialmente, merita la vittoria. Nella seconda parte della ripresa, Aspirine che alzano i giri del motore: al 70', clamorosa occasione per Patrik Schick, con l'ex Sampdoria e Roma che vince due rimpalli, scarta Grbic e, a porta vuota, calcia incredibilmente fuori bersaglio, anche disturbato dal disperato tackle di Felipe. Nel finale, uno-due micidiale della formazione di Gerardo Seoane: all'84', grande azione manovrata del club tedesco. Sulla destra, Hudson-Odoi per Frimpong, abile a resistere alla marcatura di Hermoso e a mettere al centro per Andrich, che batte inesorabilmente Grbic. All'84'. quindi, palla persa di De Paul su pressione di Andrich, Hudson-Odoi lancia sulla destra Frimpong, il cui lungo assist basso viene raccolto di prima dall'ex PSG, che insacca il 2-0 definitivo.

Porto-Club Bruges 0-4

GRUPPO B

Gol: 15' rig. Jutglà (CB), 47' Sowah (CB), 52' Skov Olsen (CB), 89' Nusa (CB).

Assist: Jutglà (CB, 0-2), Meijer (CB, 0-3), Nielsen (CB, 0-4).

Seguono aggiornamenti...

Marsiglia-Eintracht Francoforte 0-1

GRUPPO B

Gol: 43' Lindstrøm (EF).

Assist: -.

Seguono aggiornamenti...

