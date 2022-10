Barcellona, diretta rivale per il passaggio del turno alle spalle del Bayern. Ebbene il Viktoria Plzen nella serata di mercoledì ha subito una sconfitta davvero clamorosa: eliminato nei sedicesimi della Coppa di Repubblica Ceca dall'Hlucin, club della terza serie ceca, che si è imposta con il risultato di 3-2. Un risultato a sorpresa, firmato dalla tripletta di Smekal, che condanna la squadra fanalino di coda del Gruppo C di Champions League (4 partite, 4 sconfitte con 3 gol fatti e 16 subiti). E pensare che il Viktoria Plzen guida il proprio campionato con 29 punti in 11 partite, frutto di 9 vittorie e 2 sconfitte. L'Inter sa che il suo cammino in Champions League passa per la partita contro il Viktoria Plzen in progrmama mercoledì alle 18.45: con una vittoria saranno ottavi di finale automatici, visti i risultati positivi conquistati contro il, diretta rivale per il passaggio del turno alle spalle del Bayern. Ebbene ilnella serata di mercoledì ha subito una sconfitta davvero clamorosa: eliminato nei sedicesimi della Coppa di Repubblica Ceca, club della terza serie ceca, che si è imposta con il risultato di 3-2. Un risultato a sorpresa, firmato dalla tripletta di Smekal, che condanna la squadra fanalino di coda del Gruppo C di Champions League (4 partite, 4 sconfitte con 3 gol fatti e 16 subiti). E pensare che il Viktoria Plzen guida il proprio campionato con, frutto di 9 vittorie e 2 sconfitte.

Ad

Pavel Bucha, centrocampista del Viktoria Plzen, non cerca scuse: "Per noi è una grande delusione. Non volevamo uscire subito così, volevamo andare avanti in questa competizione e vincere la coppa. Purtroppo non ci siamo riusciti. Siamo stati apatici nei momenti decisivi, sia in fase offensiva che in quella difensiva. Abbiamo offerto loro delle possibilità e loro ci hanno puniti immediatamente. Al contrario, noi abbiamo fallito le nostre occasioni".

Champions League Buco di 40 milioni: Barça costretto a vendere se non raggiungerà gli ottavi 14/10/2022 ALLE 16:25

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Champions League Raspadori, che impatto! Media di un gol ogni 31,7 minuti in Champions 14/10/2022 ALLE 09:17