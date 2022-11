Champions League

Mancano ormai solo 90 minuti al termine della fase a gironi di questa edizione di Champions. Con la vittoria del Tottenham a Marsiglia un'altra casella è stata riempita e, quindi, restano a disposizione solo altri due posti per definire le 16 squadre che da febbraio giocheranno gli ottavi di finale. La suspense sarà tutta nel girone del: ai rossoneri basterà un pareggio per ottenere il pass insieme al Chelsea. E poi nel girone deldi, già qualificato, con Shakhtar e Lipsia che lottano per il secondo posto. L'verrà rappresentata dale dall', sconfitte in questa ultima giornata ma senza conseguenze , ma si spera di avere una terza italiana alla fase ad eliminazione diretta. L'ultima volta è stata nella stagione 2020-2021 quando si qualificarono Juventus, Atalanta e Lazio.