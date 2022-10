L’ultima volta che la Juventus non superò la fase a gironi della Champions risale alla stagione 2013-2014. Allenatore, Antonio Conte. L’anno-record dei 102 punti. A Istanbul, in una partita sospesa per neve e ripresa il giorno dopo, il Galatasaray di Roberto Mancini la fulminò ed eliminò con un gol di Wesley Sneijder tra i ghigni della nemesi. E dal momento che il destino adora i capricci e le ricorrenze, fu proprio il Benfica a privare Madama della finale di Europa League, il purgatorio in cui era precipitata. In programma, fra l’altro, allo Stadium.

I piani di volo sono stati compromessi dalla invereconda sconfitta di Haifa, il tracollo sordo e grigio che scatenò il "Vergogna" di Andrea Agnelli e L’ordalia di martedì si profila ai confini dell’impossibile . Come risultato in sé e come prospettive, visto che nemmeno battere le Aquile a Lisbona e il Paris a Torino potrebbe bastare., il tracollo sordo e grigio che scatenò il "Vergogna" di Andrea Agnelli e il pugnetto duro del mini-ritiro , ceneri dalle quali sono nati l’1-0 al Toro e il 4-0 all’Empoli.

Ci si aggrappa all’orgoglio, al carattere, al sogno di un’impresa che, in passato, spronò la squadra dopo il 2-2 interno con il Bayern di Pep Guardiola (nel ritorno, 2-0 subito e 2-4 ai supplementari) e dopo lo 0-3, sempre casalingo, con il Real (al Bernabeu, 3-1 e "quasi" rimonta). Era il 3 aprile 2018, la notte di Cristiano Ronaldo e di una rovesciata che sabotò la storia. Della Juventus e del Marziano. Non del Real, che dai tempi di Alfredo Di Stefano sa come si maneggiano i fuoriclasse. E, soprattutto, come si sostituiscono: penso a Karim Benzema, fresco Pallone d’oro.

A Torino, ha vinto il Benfica: 2-1. La Juventus fece il torero per mezz’ora - rete di Arkadiusz Milik, azioni armoniche e ormoniche - salvo sgonfiarsi al rigore procurato da Fabio Miretti e per le trappole del raffinato palleggio di David Neves, autore del raddoppio, Rafa Silva, Enzo Fernandez (un 2001) e Grimaldo. Venerdì, in trasferta, il Benfica ha liquidato il Porto, consolidando il primato in classifica. Non perde mai, l’orchestra del tedesco Roger Schmidt. Ha pareggiato due volte con la banda-Messi, ha cinque punti di vantaggio. Paradossalmente, ma non troppo, la Juventus rischia anche, e addirittura, l’azzeramento totale. Le mancheranno Bremer, Leandro Paredes, Paul Pogba, Federico Chiesa e Angel Di Maria. Fior di titolari. Milik affiancherà Dusan Vlahovic, l’hombre che ha firmato il derby della scossa.

E’ arduo essere "positivi". In assoluto, alla luce del distacco e delle esigenze immediate; e in relazione al periodo, al gioco. Ci siamo: il gioco. Un barlume, almeno. Basterà il «cerchio magico» di inizio messa? L’unico vantaggio è l’assenza di alternative al successo e, dunque, a un atteggiamento che esuli dal corto muso e dai calcoli che già accompagnavano il miglior Allegri, figuriamoci l’Allegri-bis. Bisogna rischiare, bisogna aver coraggio: altro non resta. Con il Milan, riferimento plausibile, la Juventus durò una ventina di minuti. In attesa dei lungodegenti, latita la qualità: specialmente a metà campo. I progressi di Adrien Rabiot e il leaderato albeggiante di Danilo sono cerotti preziosi. A patto che il boss convinca i dipendenti a crederci e sia lui, credendoci, ad alzare il livello della manovra, sin qui pallida e vaga.

La Juventus segna in fretta, di solito. All’epoca del ciclo, sarebbe stata una sentenza. Oggi non più. E questo è un problema, l’ennesimo. Nel calcio, per fortuna, ci sta molto, se non proprio tutto. Gli dei, che si nascondono spesso fra gli episodi, vanno blanditi. Urge una Juventus mai vista e, nelle condizioni in cui si presenterà al «da Luz», difficile da immaginare.

