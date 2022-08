Prima Fascia: qui il Milan

E’ quella dei campioni nazionali e della vincitrice dell’Europa League. Qui dentro Bayern Monaco, Milan, Real Madrid, Manchester City, PSG, Ajax, Porto ed Eintracht Francoforte. L’elite della passata stagione del calcio europeo.

PRIMA FASCIA Bayern Monaco Milan Real Madrid Manchester City PSG Ajax Porto Eintracht Francoforte

Seconda fascia: qui la Juventus

Anche in questo caso è già completa. A determinarla il rigoroso ranking UEFA, con il coefficiente che ogni singolo club si è costruito attraverso i risultati internazionali negli ultimi 5 anni. In rigoroso ordine matematico, allora, queste le squadre presenti: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham. Anche in questo caso squadre di altissimo spessore. Dal cambio di modalità introdotto dalla UEFA qualche tempo fa (ovvero in prima fascia ci vanno tutte le vincitrici dei campionati nazionale), in seconda fascia è impossibile trovare una squadra di basso livello.

SECONDA FASCIA Liverpool Chelsea Barcellona Juventus Atletico Madrid Siviglia Lispia Tottenham

Terza fascia: qui Inter e Napoli

Proseguendo in puro ordine di ranking UEFA, anche la terza fascia è un mix di squadre piuttosto insidiose: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Sporting Lisbona, Bayern Leverkusen e Benfica. In sostanza tutte formazioni di alto livello, ad eccezione forse degli ucraini, che per i tristi e ben noti motivi sono rimasti fermi da tanto in termini di gare ufficiali e di campionato competitivo.

TERZA FASCIA Borussia Dortmund Salisburgo Shakhtar Inter Napoli Sporting Lisbona Bayer Leverkusen Benfica

Quarta fascia: occhio alle scozzesi e il Marsiglia

Bruges e Celtic sono le due squadre potenzialmente insidiose, come del resto è l'OM, probabilmente autentica mina vagante - se non altro per tradizione e competitività del campionato - di questa quarta fascia. Dai playoff poi sono arrivate: Maccabi Haifa, Viktoria Plzeň, i finalisti dell'ultima Europa League del Glasgow Rangers, Copenhagen e Dinamo Zagabria.

QUARTA FASCIA Bruges Celtic Marsiglia Viktoria Plzen Maccabi Haifa Glasgow Rangers Copenhagen Dinamo Zagabria

Quanti rischi per le italiane: girone della morte

Evidente come in gruppi così più omogenei e come l’inserimento in prima fascia delle squadre campioni nazionali abbiano aperto allo sviluppo di potenziali gironi della morte. Lo sa bene il Milan, che in quarta fascia lo scorso anno si ritrovò con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Un pericolo che i rossoneri potrebbero in ogni caso trovare anche quest’anno. Pur essendo in prima fascia, un girone particolarmente sfortunato potrebbe essere: Milan, Liverpool, Borussia Dortmund e Marsiglia.

Pericoli che corrono ovviamente anche Juventus in seconda fascia, così come Inter e Napoli in terza fascia. Di contro una sorta di girone più abbordabile, sulla carta, potrebbe essere pescato in Porto, Lipsia, Shakhtar e una squadra della quarta fascia come il Maccabi Haifa o il Plzen o la Dinamo Zagabria. Insomma, fate il vostro gioco. Le prime indicazioni ai gironi sono già settate. Dalle 18:00 di giovedì, poi, spazio alla reatlà del sorteggio.

