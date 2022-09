Champions League

Uno dei protagonisti della vittoria del Bayern Monaco a Milano contro l'Inter finisce out per infortunio. Kinglsey Coman ha accusato uno stiramento alla coscia nella seduta di allenamento di venerdì. Uno stiramento che nel migliore dei casi, il che gli permetterebbe di rientrare tra circa un mese e sarebbe a disposizione per il ritorno contro i nerazzurri.

Il giocatore verrà valutato tramite esami strumentali per escludere lo strappo muscolare. In quel caso lo stop sarebbe decisamente più lungo, stimato in 6 mesi. Di fatto una stagione che andrebbe a compromettersi e l'ex Juve sarebbe costretto a saltare anche il Mondiale con la Francia.

"Si è infortunato in allenamento e non ha un bell'aspetto. Spero sia solo un affaticamento... L'infortunio è muscolare, nel peggiore dei casi è uno strappo. Ma spero e mi aspetto che sia una situazione migliore" le parole del tecnico Nagelsmann.

