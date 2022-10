Joan Laporta infatti L'arbitraggio che abbiamo subito a Milano è stato vergognoso; è stato un grande scandalo, la cosa è evidente e lo abbiamo fatto presente alla UEFA. Oltretutto, il VAR era lo stesso che ci ha negato un netto rigore su Ousmane Dembélé a Monaco. Ho visto un rigore molto netto anche contro Robert Lewandowski, che non è stato nemmeno fischiato". Mercoledì al Camp Nou andrà in scena una sfida decisiva per la stagione del Barcellona, con il match di “ritorno” con l’Inter in questo delicato girone di Champions. A quota 3 punti i catalani non possono più sbagliare ma l’intero ambiente del Barca, tra la chiamata alle armi dei 100mila attesi al Nou Camp e le solite questioni “remuntada”, non è ancora andato oltre all’episodio arbitrale di martedì scorso. Ancheinfatti tuona contro l'arbitraggio di Slavko Vincic nel corso di Inter-Barcellona . Il presidente blaugrana è intervenuto nel corso dell'assemblea generale dei soci del club, scagliandosi nuovamente contro il direttore di gara sloveno e il suo assistente VAR Pol van Boekel: "".

Un Laporta che in qualche modo fa pressione dunque in vista di mercoledì, ma al tempo stesso coglie la palla al balzo per dare la solita spallata alla UEFA e rilanciare l'idea Super League: "Ecco perché mi riferisco alla Super League, perché penso che il mondo dell'arbitraggio debba essere professionalizzato e con la Super League sarebbe tutto più professionale. Questi arbitraggi stanno stravolgendo la competizione".

Laporta carica poi la sua squadra per l'obiettivo degli ottavi di finale di Champions League: "Sono realista, non considero l'idea di restare fuori. Con la squadra che abbiamo pensiamo tutti di poter battere Inter, Bayern e Viktoria Plzen. Dobbiamo farlo per assicurarci la qualificazione. Dobbiamo incoraggiare Xavi e i giocatori affinché lo facciano".

