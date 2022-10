Con il cuore, con la grinta, con la volontà di uscire dal momento più nero degli ultimi anni. L'Inter supera per 1-0 il Barcellona e vive la prima notte magica di questo tribolato avvio di stagione. Va a segno poco prima dell'intervallo Hakan Calhanoglu, l'uomo che Inzaghi ha scelto per ricoprire il delicatissimo ruolo di regista davanti alla difesa, preferendo il turco al giovane Asllani. E venendone ripagato. Una rasoiata dal limite nel recupero del primo tempo, Ter Stegen che non ci arriva, San Siro che vien giù. È il momento più esaltante di una serata che di esaltazione ne propone parecchia. Perché l'Inter, dopo un avvio bloccato e pieno d'ansia, si scioglie e gioca alla pari contro un avversario quotatissimo. Chiede un rigore , si vede annullare il vantaggio di Correa, lo trova con Calhanoglu. Rischia solo nella ripresa, in maniera fisiologica, quando Dembélé colpisce un palo e a Pedri viene cancellato il pareggio dalla VAR. Ma praticamente per tutto l'arco della gara costruisce un muro davanti ad Onana. Uscendo vincitrice dalla battaglia e, ora sì, sognando concretamente la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Mercoledì 12, intanto, è già in programma il ritorno al Camp Nou: sarà un'altra notte da vivere tutta d'un fiato.

A breve il servizio completo...

Ad

Champions League Inter-Barça 1-0, moviola: dubbio mani di Dumfries, proteste blaugrana UN' ORA FA

Tabellino

Inter-Barcellona 1-0 (primo tempo 1-0)

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij (77' Acerbi), Bastoni; Darmian (77' Dumfries), Barella, Calhanoglu (85' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (77' Gosens); Lautaro Martinez, Correa (57' Dzeko). All. Inzaghi

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen (58' Piqué), Eric Garcia, Marcos Alonso (64' Balde); Gavi (83' Kessie), Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha (64' Ansu Fati). All. Xavi

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Gol: 47' pt Calhanoglu

Ammoniti: Barella, Busquets, Calhanoglu, Gavi, Lautaro Martinez, Bastoni, Onana

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti chiave

7' – Destro secco e potente da lontanissimo di Calhanoglu e intervento non semplice di Ter Stegen, che deve alzare la palla sopra la traversa. Primo sussulto dell'Inter.

29' – Correa parte solissimo verso Ter Stegen, lo salta e con il sinistro mette dentro a porta vuota. Tutto inutile: il Tucu è leggermente davanti a tutta la difesa del Barcellona e il gol viene annullato.

47' pt – GOL DELL'INTER. Rasoiata da fuori area di Calhanoglu, questa volta Ter Stegen non ci arriva e la palla si infila in rete. Inter in vantaggio.

Hakan Calhanoglu esulta dopo il gol al Barcellona, Inter-Barcellona, Getty Images Credit Foto Getty Images

61' – Sinistro da posizione decentrata di Dembélé e Onana si salva con l'aiuto del palo. Prima vera chance per i catalani.

67' – Ennesimo spunto sulla destra di Dembélé, cross che Onana smanaccia in maniera non perfetta e sinistro vincente a porta vuota di Pedri: il gol viene però annullato tramite VAR per un tocco con una mano di Ansu Fati.

93' - Rischia Dumfries, che apparentemente tocca la palla con una mano in area: per Vincic e il VAR però non è così. Si salva l'Inter dopo aver rischiato la beffa.

Il momento social

Il migliore

Hakan CALHANOGLU - Preciso e generoso, da regista fa un figurone mettendoci personalità e qualità: il gol premia una gara sontuosa del turco, giocatore forse discontinuo ma troppo sottovalutato.

Il peggiore

Robert LEWANDOWSKI - Minuscolo in mezzo alle guardie De Vrij e Skriniar, scacciato dall'area come i turisti invadenti a Buckingham Palace. Non pervenuto, anche per grandi meriti nerazzurri.

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Champions League Inter-Barcellona: le ufficiali: Lautaro c'è, Correa e Darmian titolari 3 ORE FA