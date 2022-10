Inter-Barcellona, match valido per la terza giornata del girone C di Champions League, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Calhanoglu. La gara è stata arbitrata dallo sloveno Slavko Vincic. Con questo risultato i nerazzurri salgono a 6 punti nel raggruppamento, assestandosi con grande merito al secondo posto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Champions League Inter-Barça 1-0, moviola: dubbio mani di Dumfries, proteste blaugrana UN' ORA FA

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6 - Solito pizzico di follia nel gioco con i piedi. Terrificante l'uscita sul pareggio di Pedri, ma la mano di Ansu Fati gli risparmia la figuraccia.

Milan SKRINIAR 7 - Ritorno al recente passato, quando dalle sue parti non volava una mosca. Scherza Raphinha senza mai farlo avvicinare all'area.

Stefan DE VRIJ 7 - Chissà dove si era cacciato e che versione di sé ha presentato per farsi sbattere in panchina. Si mangia Lewandowski con fisicità e senso della posizione, reggendo qualunque urto.

Dal 76' Francesco ACERBI 6,5 - Raccoglie al meglio l'eredità dell'olandese sigillando tutti i boccaporti.

Alessandro BASTONI 7 - Finalmente attributi, finalmente via le paure. Autoritario in difesa, spregiudicato nelle discese palla al piede: così si fa!

Matteo DARMIAN 6 - Scudiero affidabile, aiutato anche da un disordinato Alonso. Non disdegna qualche sporadica progressione.

Dal 77' Robin GOSENS 6 - Di questi tempi c'è da dimostrare sacrificandosi in copertura.

Nicolò BARELLA 7 - Mette da parte rabbia e frustrazione, sprigionando a più riprese tutta la sua straordinaria la sua forza: benzina super per il serbatoio nerazzurro.

Hakan CALHANOGLU 7,5 - Preciso e generoso, da regista fa un figurone mettendoci personalità e qualità: il gol premia una gara sontuosa del turco, giocatore forse discontinuo ma troppo sottovalutato.

Dall'85 Kristjan ASSLANI s.v. - Non giudicabile.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Pochi spunti, tanto lavoro sporco. Non sfigura, dimostrandosi prezioso anche se ancora lontano dal saper essere decisivo.

Federico DIMARCO 7 - TIene botta alla grande contro il pericolo pubblico Dembelé, prendendogli presto le distanze. Davanti è la solita locomotiva instancabile.

Dal 77' Denzel DUMFRIES 5,5 - Non spinge, scegliendo di spendersi a guardia della roccaforte. Sfiora uno sfortunatissimo autogol, poi rischia in area forse toccando con la mano: l'arbitro lo grazia.

Lautaro MARTINEZ 6,5 - Da apprezzare la voglia di esserci nonostante fosse palesemente fuori condizione. Tanto sacrificio, non si ritaglia occasioni ma lotta come un leone.

Joaquin CORREA 6 - San Siro lo tiene d'occhio pronto a punzecchiarlo, lui risponde con una gara generosa. Esce (infortunato) tra gli applausi.

Dal 56' Edin DZEKO 6 - Tiene su i pochi palloni arrivati con esperienza e malizia.

All. Simone INZAGHI 7 - Nel momento decisivo la sua Inter risponde presente con una prova coriacea, da squadra vera. Salva la panchina con ampio merito, almeno per ora: una vittoria nata an che dalla sua ottima lettura della partita.

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 6 - Calhanoglu lo testa in avvio, poi lo fredda con un rasoterra imparabile. Nient'altro da segnalare nella sua serata.

Sergi ROBERTO 5 - Bastoni e Dimarco fanno scorpacciata di spazi in campo aperto nella sua zona di competenza. Inesistente in fase di spinta.

Andreas CHRISTENSEN 6 - Correa e Lautaro lo portano fuori dalla sua zona di competenza, lui non si scompone e combatte come al solito. Una distorsione lo costringe ad abbandonare la lotta.

Dal 58' Gerard PIQUE' 6 - Balla meno del danese, aggiungendo alla minestra anche due interventi decisivi.

Eric GARCIA 5,5 - I pochi riferimenti concessi dall'Inter sembrano destabilizzarlo, soprattutto quando è costretto a salire oltre la propria trequarti.

Marcos ALONSO 5 - Più che esterno, centrocampista aggiunto. La catena di sinistra però si inceppa presto, anche per la sua incapacità di leggere lo spazio. In uno contro uno non risulta mai essere un problema.

Dal 64' Alex BALDE 6 - Batte più di un colpo, anche se non trova l'affondo decisivo.

GAVI 6 - Non commette errori, sa sempre cosa fare col pallone. Di varchi, però, non ne trova neppure lui.

Dall'83 Franck KESSIE' s.v. - Non giudicabile.

Sergio BUSQUETS 5,5 - Solita sapiente regia, senza però mai accendere la luce della squadra. Un po' monocorde, senza idee brillanti.

PEDRI 6,5 - Dominare a diciannove anni è possibile solo se hai i crismi del predestinato. Nella gestione della palla è di un altro pianeta, così come nell'uso del corpo.

RAPHINHA 5 - Poco ispirato, mai in partita per quanto su di lui le attenzioni nerazzurre non siano asfissianti: inaspettata delusione.

Dal 64' Ansu FATI 6 - Più efficace del brasiliano grazie alla sua freschezza atletica, mette in apprensione i nerazzurri con qualche spunto interessante.

Robert LEWANDOWSKI 4,5 - Minuscolo in mezzo alle guardie De Vrij e Skriniar, scacciato dall'area come i turisti invadenti a Buckingham Palace: Non pervenuto, anche per grandi meriti nerazzurri.

Ousmane DEMBÉLÉ 7 - Prima mezzora di dribbling e cross, senza un attimo di pausa. Non sa però pensare un piano B, così finisce per farsi prendere le distanze. Grazia Onana spaccando il palo a mezz'ora dalla fine

All. XAVI 5 - Il suo Barcellona ama specchiarsi, ma non sa colpire. Con un tale potenziale offensivo non rendersi mai pericolosi in una gara così importante è un demerito impossibile da ignorare.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Champions League Inter-Barcellona: le ufficiali: Lautaro c'è, Correa e Darmian titolari 3 ORE FA