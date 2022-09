Bayern Monaco. Subito un big match dunque per la squadra di Simone Inzaghi, chiamata ad un'altra importante sfida dopo il derby di sabato scorso 3 motivi per i quali la squadra di Simone Inzaghi deve credere nell'impresa. L'inter è attesa questa sera all'esordio in Champions League a San Siro contro il. Subito un big match dunque per la squadra di Simone Inzaghi, chiamata ad un'altra importante sfida dopo il derby di sabato scorso perso contro il Milan . La voglia di voltare pagina dopo il 3-2 subito per mano dei rossoneri è tanta ma l'avversario è di quelli tosti. Il Bayern Monaco guidato da Julian Nagelsmann si candida a ricoprire un ruolo di assoluto protagonista in questa Champions, anche se in questo avvio di Bundesliga non è apparso sempre brillante. Tra fattore campo, rivoluzioni di formazione e dolci ricordi in odor di passato, ecco iper i quali la squadra di Simone Inzaghi deve credere nell'impresa.

1. BAYERN SCHIACCIASASSI NEGLI ESORDI EUROPEI, MA IN CAMPIONATO STA FATICANDO

Bayern Monaco non perde una partita d’esordio in Champions League dalla stagione 2002/03. Allora, era il 18 settembre 2002, fu il Deportivo La Coruña a battere i bavaresi per 3-2 con tripletta del pistoleroRoy Makaay. Era il girone del Milan, che poi avrebbe vinto quella Champions, e tutta un’altra epoca: il Bayern giocava ancora all’Olympiastadion per intendersi. Da lì in poi, 18 vittorie consecutive all’esordio. Ma il Bayern che si presenta a San Siro è una squadra in cerca di riscatto dopo due prestazioni opache in Bundesliga. Gli uomini di Nagelsmann sono reduci da due pareggi per 1-1, Statistiche alla mano, ilnon perde una partita d’esordio in Champions League dalla stagione 2002/03. Allora, era il 18 settembre 2002, fu ila battere i bavaresi per 3-2 con tripletta del. Era il girone del Milan, che poi avrebbe vinto quella Champions, e tutta un’altra epoca: il Bayern giocava ancora all’Olympiastadion per intendersi. Da lì in poi,. Ma il Bayern che si presenta a San Siro è una squadra in cerca di riscatto dopo due prestazioni opache in Bundesliga. Gli uomini di Nagelsmann sono reduci da due pareggi per 1-1, prima con Borussia Monchengladbach e poi con l’Union Berlino sabato scorso . In entrambe le occasioni, i bavaresi sono andati sotto per 1-0 prima di acciuffare il pareggio e il gol subito è sempre arrivato nel primo tempo. Sembra che il Bayern stia prendendo le misure prima di diventare quella grande squadra che è in potenza. Ecco che l’Inter potrebbe marciare su questo fatto, provando a spingere sull'acceleratore fin da subito per instradare la partita dalla sua parte. La stagione è iniziata da poco: meglio per la squadra di Inzaghi affrontare il Bayern adesso prima che i tedeschi acquisiscano piena consapevolezza della loro forza.

2. EFFETTO SAN SIRO E IL "ROMANTICISMO" DELLE SFIDE PASSATE

I riflettori di San Siro si accendono per un’altra notte europea. Chiunque sia stato almeno una volta dentro quello stadio può garantire che in queste partite, che si parli di Inter o Milan, si respira un’atmosfera quasi magica. La spinta del pubblico potrebbe giocare un ruolo chiave per la squadra di Simone Inzaghi, bisognosa di percepire la vicinanza del proprio popolo per cercare l’impresa. Nella passata stagione, l’esordio in Champions contro il Real Madrid fu deciso da un gol di Rodrygo all’89° che gelò l’entusiasmo di San Siro. È vero, l’Inter ebbe molte più chance del Real in quella partita ma il risultato deve servire da monito per la sfida di questa sera. In Europa e soprattutto contro squadre di altissimo livello come il Bayern, non sono ammessi cali di concentrazione. L’Inter ha salutato l’ultima Champions con una vittoria, prestigiosa, ad Anfield contro il Liverpool. Seppur inutile ai fini del passaggio agli ottavi, quella partita può essere presa come punto di ripartenza: la squadra di Simone Inzaghi è in grado di mettere in difficoltà le big europee. E la prima a crederci dev’essere lei stessa. Anche perché il Bayern Monaco evoca dolci ricordi nella mente di ogni interista. Appena nomini la squadra tedesca, il pensiero vola subito alla finale di Madrid nel 2010 e alla doppietta principesca di Diego Milito che valse l’ultima Champions nerazzurra, ma anche al gol di Goran Pandev nei pressi del 90° a Monaco l’anno successivo che aprì la strada dei quarti di finale all’Inter post triplete.

3. VOLTARE PAGINA DOPO IL DERBY, ANCHE A LIVELLO DI NOMI

il derby non è mai una partita come le altre. Dopo il 3-2 di sabato scorso contro il Milan, in casa Inter si è avvertita l’esigenza di tirare una riga e ripartire. La sfida contro il Bayern può offrire questa chance. Un grande avversario e un grande palcoscenico è quello che serve per dimostrare che la sconfitta nel derby è già acqua passata. C’è grande curiosità André Onana , così come le scelte di Robin Gosens sulla fascia sinistra ed Henrikh Mkhitaryan al posto di Nicolò Barella, apparso stanco e poco incisivo contro il Milan. Davanti, tandem Dzeko-Lautaro. Una formazione titolare completamente rivoluzionata e tante chance per mettersi in mostra. In questo momento della stagione in cui più o meno tutte le squadre sono alla ricerca della miglior conformazione possibile, passare l’esame Bayern significa mettere qualche dubbio in più nella testa di Inzaghi. Rispondere presenti all’appello diventa fondamentale per tutti quelli che ambiscono a scalare le gerarchie interiste. Motivo in più per far bene stasera. Spesso si dice che il derby è una partita a se. Condivisibile, ma finisce sempre per lasciare qualche strascico. Meglio dunque dire che. Dopo il 3-2 di sabato scorso contro il Milan, in casa Inter si è avvertita l’esigenza di tirare una riga e ripartire. La sfida contro il Bayern può offrire questa chance. Un grande avversario e un grande palcoscenico è quello che serve per dimostrare che la sconfitta nel derby è già acqua passata. C’è grande curiosità intorno all’11 che sceglierà Simone Inzaghi . E' quasi l’esordio tra i pali di al posto di Samir Handanovic , così come le scelte disulla fascia sinistra edal posto di, apparso stanco e poco incisivo contro il Milan. Davanti, tandem. Una formazione titolare completamente rivoluzionata e tante chance per mettersi in mostra. In questo momento della stagione in cui più o meno tutte le squadre sono alla ricerca della miglior conformazione possibile, passare l’esame Bayern significa mettere qualche dubbio in più nella testa di Inzaghi. Rispondere presenti all’appello diventa fondamentale per tutti quelli che ambiscono a scalare le gerarchie interiste. Motivo in più per far bene stasera.

