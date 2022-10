Pareggio pazzo tra Barcellona e Inter nella serata del Camp Nou, un 3-3 che lascia del rammarico tra i neroazzurri che avevano sfiorato il colpo grosso con il gol di Robin Gosens al minuto 89. Un punto comunque preziosissimo per la squadra di Inzaghi come confermato dal tedesco ai microfoni di Meidaset Infinity.

L'esultanza collettiva dei giocatori dell'Inter dopo il gol di Robin Gosens, Barcellona-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

"Da un lato siamo contenti per il risultato ma dall'altra parte, quando mancano cinque minuti alla fine e hai in mano il risultato, vuoi portare a casa i tre punti. Sappiamo che il Barcellona è sempre in grado di fare gol con un attaccante come Lewandowski, però abbiamo visto una grande Inter. Abbiamo sofferto ma abbiamo disputato una partita di grande spirito".

Robin Gosens (Inter) Credit Foto Getty Images

Poi un commento sulla sua situazione nel club e sul poco spazio avuto nei primi mesi della stagione: "Sicuramente la mia ambizione è quella di giocare di più. Non sto vivendo un momento facile a livello personale, ma sto lavorando duramente e sono veramente contento di aver potuto aiutare la squadra". Per Gosens probabile l'impiego dal primo minuto nel match di domenica con la Salernitana.

Inzaghi: "In Spagna si ricorderanno di noi, ora l'ultimo passo"

