Dopo la sofferta vittoria contro il Torino, l'Inter ritrova la Champions League in un appuntamento già quasi decisivo: la trasferta a Plzen contro il Viktoria. Alla squadra di Inzaghi serviranno i 3 punti per rimanere in corsa in un girone della morte con Bayern Monaco e Barcellona. Di questo e altro Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in Repubblica Ceca. Questi i temi toccati

Ad

Sul dualismo in porta, Onana o Handanovic?

Calcio Inter-Skriniar, fase calda per il rinnovo: richieste alte, si tratta 2 ORE FA

"Ho deciso ma in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro".

Sugli avversari

"È una squadra forte fisicamente, che abbiamo visto e studiato nelle due partite con Qarabag e Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, ha giocatori davanti importanti come Chory, Mosquera, Sykora: sono giocatori importanti, e poi hanno fisicità e ripartenze molto veloci, l'hanno dimostrato anche in un campo difficile come Barcellona".

Sulla partita

"Indubbiamente, è una partita importante. Sappiamo di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma vogliamo giocarcelo. L'esordio non è stato il migliore, ci abbiamo provato ma il Bayern è stato migliore di noi. Ora sappiamo che questa partita ci porterà delle insidie, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi".

Sul valore del match: decisivo?

"Mancandone ancora quattro probabilmente no, però sappiamo l'importanza che ha e che dieci punti per passare un girone devi farne nove volte su dieci. L'anno scorso siamo stati bravi a farli, quest'anno sappiamo che il girone è più competitivo però domani vogliamo fare i primi punti per muovere la classifica".

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Serie A Romelu Lukaku torna a Milano: in campo contro la Roma dopo la sosta IERI ALLE 11:56