Romelu Lukaku. Dopo quasi due mesi di stop, l’attaccante belga era rientrato all’Inter con il belga infatti ha evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Non c’è pace per. Dopo quasi due mesi di stop, l’attaccante belga era rientrato all’Inter con un sigillo in Champions League che suggellava il passaggio del turno dei nerazzurri. Poi il successivo spezzone finale contro la Sampdoria in campionato, con 20 minuti nel finale. Oggi però la doccia fredda:della cicatrice miotendinea del

Lukaku dunque non partirà con l’Inter per la trasferta a Monaco di Baviera contro il Bayern. L'attaccante nerazzurro resterà a Milano e le sue condizioni verranno poi rivalutate nei prossimi giorni. In forte dubbio resta ovviamente anche il match con la Juventus, così come gli ultimi impegni ufficiali in nerazzurro da qui al Mondiale.

