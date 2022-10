Calcio

Champions League, Inter, Simone Inzaghi: "Rimonta in campionato? Un'impresa come questa ti dà autostima. Sono fiducioso"

CHAMPIONS LEAGUE - Simone Inzaghi fa i complimenti ai suoi per questo passaggio del turno dell'Inter, in un girone con Bayern Monaco e Barcellona. "Difficile da pronosticare alla vigilia" ha aggiunto il tecnico dei nerazzurri che l'ha definta anche un'impresa, impresa che potrà aiutare l'Inter a rimontare in campionato dopo aver perso troppi punti per strada in questa prima parte di stagione.

00:01:35, 44 minuti fa