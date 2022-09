Calcio

Champions League - Inter, Skriniar sul rinnovo: "Quando sarà il momento lo saprete da me"

CHAMPIONS LEAGUE - Alla vigilia della sfida con il Viktoria Plzen, Milan Skriniar parla per la prima volta dopo le tante voci mercato sul suo futuro e l'interessamento del PSG in estate: "Quando sarà il momento, lo saprete da me. Adesso non è il momento adatto per parlare del mio futuro".

00:00:30, 24 minuti fa