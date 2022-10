Simone Inzaghi sa bene che è meglio chiudere la pratica nel 5° turno, perché "a Monaco sarebbe molto complicata". Ora infatti i nerazzurri sono assolutamente padroni del loro destino e con tre punti nelle prossime due partite staccheranno il biglietto per gli ottavi di finale. Manca l'ultimo passo per la qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions: ovviamente il match di mercoledì contro il Viktoria Plzen diventa decisivo per il passaggio del turno.sa bene che è meglio chiudere la pratica nel 5° turno, perchéOra infatti i nerazzurri sono assolutamente padroni del loro destino e con tre punti nelle prossime due partite staccheranno il biglietto per gli ottavi di finale. All'Inter potrebbe bastare anche un pareggio e una sconfitta a patto però che il Barcellona pareggi almeno uno dei due prossimi incontri contro Bayern Monaco al Camp Nou e Viktoria Plzen in trasferta all'ultima giornata.

Ad

"Sappiamo di avere fatto quattro partite nel migliore dei modi, ma domani è una finalissima. Siamo nelle condizioni dello scorso anno, con un girone più difficile e la possibilità di centrare il primo obiettivo stagionale con una giornata di anticipo, sapendo che a Monaco sarebbe difficilissimo".

Champions League Barça, Xavi radunerà i giocatori per guardare l'Inter UN' ORA FA

Dobbiamo crescere

"Sì, per i difensori che abbiamo e la squadra che abbiamo, la fase di non possesso dell'anno scorso che è stata la seconda miglior difesa del campionato: dobbiamo crescere. Quando si parla di fase difensiva non si parla solo di difensori, ma di tutta la squadra".

Lukaku verso la convocazione

"Se conferma l'allenamento di ieri e i tre precedenti, verrà convocato. Sta lavorando con tantissimo entusiasmo e tantissima voglia, manca ancora l'allenamento di oggi ma è in netta ripresa. È un giocatore importantissimo per noi, è mancato due mesi ed è stato una grave perdita. Però gli altri attaccanti hanno fatto sempre bene, pur sapendo che nel calcio si può migliorare sempre abbiamo sempre segnato tranne che col Bayern".

Rinnovi: Skriniar ma non solo

"Per quanto riguarda le situazioni, ho la fortuna di avere dei dirigenti bravissimi a fare questo, ci stanno pensando loro. Il pensiero non va solo a Skriniar, abbiamo altri giocatori nella stessa situazione di Milan. Spero che si risolva tutto velocemente, fermo restando che Milan è in netta crescita. Dobbiamo continuare, poi speriamo che per quanto riguarda il contratto, non solo lui ma penso anche ad altri giocatori, da allenatore so già che i miei dirigenti sono bravi e sono al lavoro per risolvere".

Inter-Viktoria Plzen: le probabili formazioni

INTER (3-5-2) - Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1) - Stanek; Havel, Tijani, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Kopic; Chory. All.: Bilek.

Inzaghi: "In Spagna si ricorderanno di noi, ora l'ultimo passo"

Serie A Manca il rosso a Dimarco in Fiorentina-Inter in arrivo stop per Valeri IERI ALLE 14:24