Calcio

Champions League - Juventus, Allegri: "Anziché la squalifica meglio una multa, così facciamo benefic

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri torna alla vigilia del Benfica sugli espisodi arbitrali di Juventus-Salernitana: "Per me è una questione chiusa. Solo una cosa: anziché una squalifica per gli allenatori, sarebbe meglio una multa e poi andare in panchina. Così facciamo della beneficienza".

00:01:22, 32 minuti fa