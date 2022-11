Juventus perde ancora ma, almeno, salva la faccia con una partita discreta Stadium, inoltre, permette ai bianconeri di cadere, tra virgolette, Allegri. Anzi, l'Europa della Juventus dovrà essere vissuta con la giusta rabbia dice il tecnico dei bianconeri. La rabbia per l'eliminazione dalla Champions League, una rabbia che non deve passare. Importante, intanto, il ritorno di Federico Chiesa, sia per la Juve che per tutta l'Italia aggiunge l'allenatore toscano. Laperde ancora ma, almeno, salva la faccia con una partita discreta contro il PSG . Il 2-1 dello, inoltre, permette ai bianconeri di cadere, tra virgolette, in piedi con l'Europa League . Ma non deve essere un segno di vittoria ricorda. Anzi, l'Europa della Juventus dovrà essere vissuta con la giusta rabbia dice il tecnico dei bianconeri. La rabbia per l'eliminazione dalla Champions League, una rabbia che non deve passare. Importante, intanto, il ritorno di, sia per la Juve che per tutta l'Italia aggiunge l'allenatore toscano.

Non ci deve passare la rabbia di essere stati eliminati

Che sia stata un'ottima Juventus sono contento perché i ragazzi hanno fatto bene. Però non bisogna essere contenti dopo una sconfitta, ma molto arrabbiati perché siamo usciti dalla Champions. È vero che giocheremo l'Europa League, ma quando si gioca nella Juventus lo si fa per giocare a marzo con i migliori. Questo non l'abbiamo fatto, meritatamente non abbiamo passato il turno e ci deve far arrabbiare. E ce le dobbiamo portare dentro perché è una cosa che non ci deve assolutamente passare. [Allegri a Sky Sport]

Avete giocato meglio perché non c'era il peso della qualificazione?

Con loro si deve fare una fase difensiva di grande attenzione. Nel secondo tempo, nell'unica volta in cui ci siamo allungati abbiamo preso gol. Ma in 95 minuti non può non concedere due situazioni del genere. Abbiamo sbagliato molto nel primo tempo, abbiamo tirato molto in porta. Bisogna vedere i lati positivi, ma domenica arriva l'Inter che è una squadra completamente diversa perché è una squadra fisica. Secondo me in Italia è ancora la più forte e quindi bisogna giocare in un modo diverso

Si è rivisto Chiesa

È un segnale importante per lui, per la squadra e per il calcio italiano. L'ho visto bene in allenamento e l'ho convocato. Un test importante doveva farlo e stasera era la serata giusta. Adesso chi recupera? Bremer e Di Maria saranno a disposizione e poi Vlahovic. Paredes si aggregherà alla squadra da lunedì. Abbiamo dieci giorni importanti

L'obiettivo principale ora è l'Europa League?

È l'obiettivo principale come lo era il passaggio del turno. Dobbiamo giocare l'Europa League a marzo con la rabbia di non aver passato il turno in Champions League. La Juventus deve lottare per confrontarsi con i migliori

