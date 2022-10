Juventus-Maccabi Haifa, in programma mercoledì 5 ottobre alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, l'allenatore bianconero. , in programma mercoledì 5 ottobre alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, è una sfida cruciale . La squadra di Allegri ha perso le prime due partite del girone contro PSG e Benfica e per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale deve per forza trovare i tre punti. Sentiamo come ha presentato la sfida

Approccio e continuità

"Devo ancora decidere la formazione. Al momento la parte tattica non è importante, dobbiamo dare seguito alla prestazione di domenica e continuare a migliorare sulla mentalità durante la partita. Nei momenti di difficoltà, la cosa più semplice è quella di giocare una nostra partita normale, di squadra, con compattezza, senza farsi attirare dalla fretta e l'ansia di vincere".

Su Milik, Di Maria e Chiesa

"Milik ha un affaticamento. Sarà presente ma partirà dalla panchina, spero di non doverlo usare. Angel Di Maria sta molto meglio, anche fisicamente, ha avuto qualche giorno per recuperare la condizione. La gamba sembra stia un po' meglio e sono sicuro che domani farà una bella partita. Sono molto contento per Federico Chiesa, anche perchè rientrare in gruppo dopo tanto allenamento solitario è rassicurante. Adesso procederemo gradualmente a reinserirlo".

Sugli avversari

"Bisogna avere un grande rispetto del Maccabi, è una squadra ben organizzata, che pressa molto ed è capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra".

Su Higuain

"Volevo fare un grande saluto e mandare un grande abbraccio a Gonzalo Higuain. Guardare giocare Gonzalo è un grande piacere. Gli faccio un in bocca a lupo e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto sul campo di calcio".

Le parole di Szczesny

"Dobbiamo avere un atteggiamento simile a quello di Bologna, abbiamo un doppio confronto con il Maccabi e dobbiamo ottenere 6 punti per giocarci lo scontro diretto con il Benfica. Anche nelle situazioni difficili bisogna trovare l'entusiasmo. Facciamo il lavoro più bello del mondo e nelle difficoltà, bisogna lavorare comunque con il sorriso. Non è stato un mese semplice perchè vedevo la squadra in difficoltà e non potevo dare il mio apporto. Perin? È un grande portiere, sento la sua amicizia. Ci siamo supportati a vicenda durante il periodo di infortunio".

