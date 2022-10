Juventus si gioca il passaggio agli ottavi di Champions League con un unico risultato possibile: la vittoria. I bianconeri vedono la qualificazione appesa a un filo e sbarcano a Lisbona Massimiliano Allegri. Martedì 25 ottobre, lasi gioca il passaggio agli ottavi dicon un unico risultato possibile: la vittoria. I bianconeri vedono la qualificazione appesa a un filo e sbarcano a Lisbona per sfidare un Benfica che ha impressionato in questo inizio di stagione. Sentimo come presenta la partita

Ad

Sul Benfica

Champions League Benfica-Juventus: probabili formazioni e statistiche IERI ALLE 11:51

"Abbiamo solo un risultato a disposizione, ma non siamo padroni del nostro destino. Il Benfica è una delle quattro squadre in Europa che non hanno ancora perso con Napoli, PSG e Real Madrid. Dobbiamo fare una gara come gran parte dell'andata, aumentando il minutaggio dell'intensità. Loro davanti al loro pubblico hanno una spinta diversa, ma sarà una sfida particolare: non dovremo avere fretta ma giocare con la stessa compattezza, anzi migliorandola, delle ultime due gare".

Nuovo modulo

"Domani cercheremo di proporre un modulo un po' diverso perchè il Benfica mette parecchi uomini in mezzo al campo. Sto cercando di valorizzare i giocatori che stanno meglio. Dovremo fare come all'andata, eliminando però gli errori che abbiamo commesso".

Atteggiamento

"Domani l'unico rischio è quello di essere un po' troppo euforici dopo le ultime due partite vinte. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto, con la massima attenzione. Quella avuta nelle ultime gare. Dobbiamo essere fiduciosi perchè abbiamo tutte le qualità per fare bene. Abbiamo la possibilità di mantenere aperta la porta. Facciamo un passo alla volta. Domani è una bella partita da giocare e la squadra sta bene".

Buon momento

Non dobbiamo fermare questo momento magico ma fare una grande prestazione. Il calcio poi è fatto di episodi: io credo che domani andrà bene, bisogna essere fiduciosi, abbiamo tutto per far bene. Poi domani sera metteremo da parte quel che sarà stato il risultato e ci ritufferemo nel campionato perché a Lecce giocheremo un match importante. Dobbiamo creare i presupposti per fare risultato: il rischio ora è la troppa euforia che c'è per le due vittorie, l'entusiasmo che ci porta ad abbassare le famose difese immunitarie. Non vanno abbassate e va fatta una gara di grande attenzione

Le parole di Alex Sandro

Questa partita ha un grande valore perchè sappiamo che l'unico risultato è la vittoria. Siamo in un momento di crescita ma sappiamo anche di non poter più sbagliare. Sarà una partita difficilissima. Il Benfica non ha mai perso. Dobbiamo essere i primi a riuscirci nonostante la grande difficoltà. Io mi trovo benissimo nel nuovo ruolo (terzo centrale di difesa, ndr) che mi ha dato il mister. Sicuramente è diverso dal terzino ma non c'è problema".

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

Serie A Juventus-Empoli 4-0, pagelle: Kean e Rabiot, che serata! 21/10/2022 ALLE 20:59