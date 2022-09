Champions League

Dopo la sconfitta sul campo del PSG , ladeve rispondere subito presente. Alloarriva ilche è in grande forma: i lusitani hanno vinto tutte le partite finora affrontate in stagione. Sono infatti 11 i successi per la squadra di Roger Schmidt tra campionato, Champions e preliminari di Champions. Allegri schiera la coppia Milik-Vlahovic, con Miretti e McKenni insieme a Paredes a centrocampo. 4-2-3-1 nel Benfica con Neres, João Mário, Rafa Silva a supporto di Gonçalo Ramos.