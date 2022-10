Champions League

Probabilmente, Bakhar terrà conto di questo evento e schiererà una formazione con tanti stranieri. In realtà, la trasferta di Torino La società aveva chiesto alla Uefa, quando è stato compilato il calendario, di giocare in Piemonte. Andare a Parigi o addirittura a Lisbona avrebbe significato non vederli neanche in campo gli ebrei praticanti perché in Francia e in Portogallo il sole tramonta più tardi che in Italia.