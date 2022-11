Champions League

La Juventus di Massimiliano Allegri offre una discreta prestazione davanti al pubblico pagante dello Stadium e "salva la faccia" retrocedendo in Europa League, ma i ringraziamenti, più che al proprio percorso (3 punti su 18 disponibili), andrebbero fatti al Benfica di Schmidt, capace di rullare per 6-1 il Maccabi Haifa in trasferta e di chiudere il girone al primo posto, proprio davanti al PSG di Galtier (incredulo a fine partita dopo aver saputo del sesto gol di Joao Mario al 92°). I francesi, in trasferta a Torino con lo stesso atteggiamento della scolaresca in gita all’estero per la prima volta nella loro vita, hanno bighellato un po’ troppo, accontentandosi del vantaggio die accelerando solo un’altra volta nel secondo tempo per trovareUn atteggiamento francamente inadatto al livello della competizione, che invece il Benfica ha rispettato fino all’ultimo minuto di gioco. I portoghesi, appunto, hanno strappato il primo posto ai francesi e hanno permesso alla Juventus di "conquistare" (tra tantissime virgolette) una prolunga continentale con l’Europa League. Ora i bianconeri si giocheranno questo secondo all-in nella sorella minore della Champions, nella speranza di fare qualcosa di meglio rispetto a queste prime 6 partite europee.