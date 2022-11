PSG non è senza obiettivi: la Vecchia Signora infatti si gioca il terzo posto nel proprio girone, che le consentirebbe di strappare un pass per l'Europa League. E' vero è un obiettivo secondario, ma Max Allegri e i suoi devono ovviamente concentrarsi su questo, visto che l'Europa League appunto potrebbe rappresentare un piano B anche in ottica "raggiungimento Champions League" in vista della prossima stagione. La posizione in campionato e soprattutto la quantità di squadre che al momento stanno davanti ai bianconeri non possono lasciare tranquilli. La Juventus è già stata eliminata dalla fase a Gironi di Champions League ma il match casalingo contro ilnon è senza obiettivi: la Vecchia Signora infatti si gioca il terzo posto nel proprio girone, che le consentirebbe di strappare un pass per l'Europa League. E' vero è un obiettivo secondario, mae i suoi devono ovviamente concentrarsi su questo, visto che l'Europa League appunto potrebbe rappresentare un piano B anche in ottica "" in vista della prossima stagione. La posizione in campionato e soprattutto la quantità di squadre che al momento stanno davanti ai bianconeri non possono lasciare tranquilli.

Dovremo giocare una gara intelligente, tecnicamente valida. A Parigi abbiamo regalato due gol, su due situazioni evitabili. Servirà fiducia come avuto a Lecce, in vista di quel che faremo domani sera".

Recuperi

"A parte Locatelli non recuperiamo nessuno. Giocatori per una gara così importante ci sono. Giocheranno dei ragazzi che hanno giocato a Lecce, qualche giovanotto, sarà un buon test anche per loro. Domani è importante. Oggi è una conferenza strana, è la prima dopo tanti anni dove giochiamo senza che sia decisiva per la Champions. Ora in Europa League cerchiamo di andarci, è sempre Europa, dobbiamo fare una gara giusta, affrontiamo una delle più forti d'Europa".

Europa League

"Tutto è un'opportunità. Vediamo il risultato, se saremo stati bravi ad andarci ma non ci voglio neanche pensare. Dobbiamo pensare alla gara di domani e a fare il meglio".

"Pogba? E' dispiaciuto per Juventus e Mondiale"

"Ci ho parlato prima. E' inutile stare a ripetere quello che è già stato detto: una volta che è stata presa la decisione di non essersi operato a inizio stagione, era normale che le speranze che potesse tornare con Juventus e Francia erano ridotte al lumicino. E' dispiaciuto per Juventus e Mondiale, è normale, noi siamo stati penalizzati per non averlo avuto a disposizione"

Centrocampo ai minimi termini

"McKennie ha un edema che non si capisce se sia dato da un colpo o da uno stiramento. Ho Locatelli, Rabiot, Fagioli e Miretti a centrocampo. Locatelli sta bene. Rabiot? E' passato dal fare due gol con grandi inserimenti a una gara intelligente contro il Lecce. Sta migliorando come prestazioni, ha raggiunto una maturità ottima, è un bene per la Juventus e per la Nazionale francese"

Tanti infortuni

"La media si è alzata in questa stagione. Quando parti in un campionato con tre giocatori fuori dalle competizioni, devi affrontare 21 partite con giocatori che devono giocarne di più. McKennie ne ha giocate 15 di seguito più la Nazionale, su Iling c'è stata un entrata che fortunatamente è stata meno grave del previsto sennò rischiava tibia e perone. Abbiamo avuto infortuni non solo muscolari, avremo sbagliato sicuramente qualcosa ma ci sono stati infortuni traumatici. Però, detto questo, parliamo solo dei presenti. Lunedì per l'Inter avremo a disposizione Di Maria e Bremer, da lunedì prossimo credo anche Paredes se tutto procede per il meglio. Con gli altri ci vedremo a gennaio. Vlahovic domani non è a disposizione, spero ci sia contro l'Inter, è che ce ne sono così tanti fuori... Un po' l'età, un po' la lista, me ne scordo...".

"Siamo una grande squadra, dobbiamo scendere in campo con voglia e determinazione, con rabbia per non aver raggiunto l'obiettivo. Questa gara ci darà la forza per trovare un posto in Europa League, è importante per noi. Stiamo facendo delle belle partite, in alcune ci è mancato qualcosa, ora lavoriamo in campo. Dobbiamo vedere in cosa migliorare, cercando di avere quella fame e determinazione che abbiamo sempre avuto. A volte cerchi di dare il 100% e le cose non vengono, diamo il massimo in ogni gara, piano piano ritroveremo nuovamente lo spirito della Juventus che è lottare e battagliare fino alla fine. E' già positivo che nelle ultime di campionato i risultati sono stati buoni, questo è il cammino".

