Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Barcellona (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 3ª giornata di Champions League del girone C arbitrato dal signor Slavko Vincic coadiuvato dagli assistenti Andraz Kovacic, Tomaz Klancnik, IV° uomo Rade Obrenovic, VAR l'olandese Pol van Boekel, AVAR Dennis Higler. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Meazza" di Milano.

La moviola LIVE di Inter-Barcellona (arbitro Vincic)

22' MANI DI GARCIA MA NIENTE RIGORE PER OFFSIDE - Joaquin Correa addomestica un pallone in area di rigore e la fa carambolare su Eric Garcia che la tocca nettamente col braccio. Vincic non si accorge di nulla e fa proseguire l'azione, poi viene chiamato dal VAR all'on field review. L'arbitro però non concede rigore nonostante il tocco di mano netto, per una posizione millimetrica di Lautaro Martinez prima che effettivamente Eric Garcia toccasse la palla con una mano in area.

29' GOL ANNULLATO A CORREA PER FUORIGIOCO - L'Inter va in vantaggio intorno alla mezzora con Correa, che scarta Ter Stegen e deposita in rete. Il gol però viene annullato per una posizione netta di offside del Tucu.

