PSG-Juventus, gara valida per la prima giornata del girone H, é terminata 2-1 al Parco dei Principi . Kylian Mbappé spiana la strada al PSG già nel primo tempo e dimostra di essere di un'altra categoria. Imprendibile per tutta la partita per la restroguardia juventina, che vede schizzare il francese dappertutto. Un gol dopo appena 5 minuti su assist al bacio di Neymar gela subito la Juventus che, nel primo tempo, si mostra in totale balia dei padroni di casa. Il raddoppio di Mbappé arriva al minuto 22. Nel secondo tempo, Allegri pesca il jolly dalla panchina. Fuori Miretti, al debutto in Champions League, e dentro McKennie. Ed è proprio l'americano ad accorciare le distanze trovando il colpo di testa vincente su cross di Kostic. Galvanizzata dal gol in apertura di ripresa, la Juventus inizia a coltivare speranze di pareggio ma, nonostante qualche chance, il 2-2 non arriva per il rammarico di Allegri

1) Juventus non male nel secondo tempo, ma evidentemente inferiore

Inizio da incubo, primo tempo deludente, rischio imbarcata. Poi è scattato qualcosa nella testa della Juventus e il gol di McKennie ad inizio ripresa ha risvegliato il carattere dei bianconeri. una seconda frazione discreta, con il pareggio sfiorato in due occasioni e un paio di grandi chance concesse ai parigini in contropiede. Una sconfitta meno pesante del previsto, nonostante la differenza (tecnica soprattutto) evidente tra il PSG attuale e la Juventus attuale. Allegri avrà tempo e modo di recuperare i tanti assenti, ma questa squadra ha bisogno di credere più in sè stessa e di ritrovare qualità in avanti e nel gioco per poter competere a questi livelli. La strada sembra ancora lunga da percorrere, nonostante questo 2-1 e un buon secondo tempo.

2) Mbappé vera stella di questo PSG, è lui il futuro

Doppietta splendida. Rapido, letale, decisivo.Kylian Mbappé stampa due gol alla Juventus alla "prima" di Champions e si guadagna subito i riflettori della nuova stagione. Il francese è il vero top player tra i topplayer della squadra di Galtier e in questa nuova annata è destinato a scavare un solco ancora più profondo con i compagni di squadra, Messi o Neymar che siano. Un passo, uno scatto e una "cattiveria" che in pochi possono vantare. Il futuro è lui.

3) Vlahovic-Milik: una coppia che lascia qualche perplessità

Non ha funzionato granché l'intuizione di Allegri. Il 3-5-2 della Juventus non ha convinto, così come la coppia formata da Vlahovic e Milik, troppo simili per giocare affiancati. Si è sacrificato di più il polacco, spesso basso a fare da raccordo, è rimasto più alto e solo il serbo. Ma l'intesa tra Dusan e Arek non pare essere (ancora) quella ideale. Finché saranno fuori Chiesa e Di Maria magari avranno altre occasioni per giocare insieme, ma sembrano due attaccanti con caratteristiche simili, che rendono meglio con due esterni. L'area è una e preferiscono occuparla da soli.

4) Bene Paredes, il regista che mancava

Il migliore della Juventus a Parigi è stato proprio l'ex Leandro Paredes. Tranquillo e lucido in mezzo al campo, abile a dare i tempi, convincente nel prendersi la responsabilità di guidare la squadra. Li chiamano "volante" in Argentina e lui vuole essere il pilota di questa Juventus. Nel secondo tempo ha preso per mano i compagni e la formazione di Allegri è migliorata. 102 palloni giocati, leadership, intelligenza, aperture di prima: il regista che mancava alla Juve e che potrebbe ridare senso e ordine al centrocampo bianconero.

5) Il PSG ha delle pause durante il match, rischia più avanti di pagarle

Un giudizio finale lo merita il PSG di Galtier. Squadra dal potenziale enorme, che però fa della discontinuità la sua principale pecca. Una squadra che spesso si siede, specchiandosi nella sua bellezza e concedendo alle avversarie di rientrare in partita. Finché accade nella fase a gironi può capitare, ma poi nella fase ad eliminazione diretta queste pause sono spesso costate ai parigini delle eliminazioni. Nota a margine: Messi - tra l'altro - prosegue nella sua fase di "normalizzazione". È indispensabile la sua classe per puntare alla Coppa.

