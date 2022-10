Ajax-Napoli , match valido per la terza giornata del gruppo A di Champions League 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-6, frutto delle reti di Kudus, Raspadori (doppietta), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. La gara è stata arbitrata dal francese se François Letexier. Con questo risultato la band di Sapelletti resta al primo posto a punteggio pieno a quota 9. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle dell'Ajax

Champions League Calcio spettacolo a casa di Cruyff! Il Napoli disintegra l’Ajax 6-1 14 ORE FA

Remko PASVEER 5: tra i pali evita che la goleada napoletana sia ben più abbondante. Ma si tratta sempre di 6 gol subiti e, in più, coi piedi l'esperto portiere classe 1983 dei Lancieri, dimostra di avere lacune piuttosto importanti.

Devyne RENSCH 5: tiene discretamente d'occhio Kvaratskhelia nel primo tempo. Nel secondo, però, affonda insieme a tutta la barca olandese.

Dall'84' Youri Baas: sv.

Jurriën TIMBER 4,5: lascia troppo spesso scoperta la sua porzione di retroguardia. Una delle tante prove gravemente insufficienti dei Lancieri.

Dall'80' Florian Grillitsch: sv.

Calvin BASSEY 4: il difensore anglo-nigeriano ex Rangers e nativo di Aosta vive una serata da incubo. Perennemente fuori tempo e preso in mezzo dalle giocate azzurre, regala il 4-1 alla banda di Spalletti facendosi sradicare il pallone dai piedi da Zambo Anguissa, che poi serve in maniera vincente Raspadori.

Daley BLIND 4: tra i più colpevoli per non essere riuscito ad arginare la situazione con la propria esperienza.

Edson ALVAREZ 4,5: partecipa in maniera decisivo nel pasticcio con Pasveer in occasione del poker napoletano.

Kenneth TAYLOR 6: il gol del vantaggio dell'Ajax è per il 90% suo. E questo, restando di manica larghissima, può valergli una strimizita sufficienza.

Dal 72' Davy Klaassen 5,5: entra a risultato acquisito. Poche chance per lui.

Steven BERGHUIS 4: male, anzi malissimo. Travolto a centrocampo dalla furia Lobotka.

Dal 72' Bryan Brobbey 5,5: vedi il commento riguardante Davy Klaassen.

Dusan TADIC 4: totalmente assente dal match, tranne per un doppio giallo con cui lascia (col punteggio già sull'1-5, va detto) i propri compagni. Indolente.

Mohammed KUDUS 5: segna un gol assolutamente fortuito (la palla entra in porta dopo essergli rimbalzata addosso) e, là davanti, non è in grado di conservare un pallone.

L'abbraccio dei giocatori dell'Ajax a Mohammed Kudus autore del gol che ha sbloccato Ajax-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Steven BERGWIJN 4: l'ex Tottenham delude su tutti i fronti là davanti. La retroguardia azzurra lo fa sembrare un novellino alle prime armi.

Mister Alfred SCHREUDER 4: spesso lo si nota prendere appunti in panchina. Scrive interi fogli, che scarta e sventola disordinatamente. Di lezioni da imparare, da questo Napoli, effettivamente ce ne sono tante...

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6: spiazzato sul gol fortunoso di Kudus, è sicuro tra i pali, un po' meno nel gioco coi piedi, che continua a essere il suo punto debole.

Giovanni DI LORENZO 7,5: realizza, di testa, il gol che completa la rimonta del Napoli e che - di fatto - innesca la goleada azzurra. Sulla sua facia di competenza, la destra, fa impazzire Bergwijn anticipandolo sistematicamente.

L'esultanza di capitan Di Lorenzo, Ajax-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Dall'84' Alessandro Zanoli: sv.

Min-jae KIM 6,5: Kudus gli sfugge solo in occasione del momentaneo - ed effimero - vantaggio dei Lancieri. Poi, prestazione di grande solidità al centro della difesa.

Amir RRAHMANI 7: impeccabile in fase di disimpegno, al 69' sfiora il gol con un destro potentissimo - sugli sviluppi di un corner - respinto miracolosamente da Pasveer.

Mathias OLIVERA 7: chilometri e chilometri macinati lungo l'out di sinistra. Col contagiri l'assist per il momentaneo 1-1 (in tuffo di testa) da parte di Raspadori.

André-Frank ZAMBO ANGUISSA 8: o con un assist, o con l'innesco dell'azione o, ancora col giusto movimento, sovrintende praticamente a tutte le marcature azzurre. Momento di forma fisica straripante per l'ex Fulham.

Stanislav LOBOTKA 7,5: incredibile il suo lavoro d'interdizione. Quanti recuperi in mediana, specie durante i primi 45'. Nel secondo tempo respira, pur continuando ad essere un vero e proprio rullo compressore.

Dall'80' Gianluca Gaetano: sv.

Piotr ZIELINSKI 7,5: segna il tris dopo averlo sciupato pochi minuti prima. Lo fa in contropiede, negli ultimi istanti del primo tempo, mantenendo grande freddezza a tu per tu con Pasveer.

Piotr Zielinski esulta per il terzo gol del Napoli alla Johann Cruyff Arena, Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 46' Tanguy Ndombele 7: entra subito in partita con tante ottime giocate a metà campo. Come quella che manda a segno Giovanni Simeone in occasione del 6-1 azzurro.

Hirving LOZANO 7: dribbling e tanti cross dalla destra. Anche la prestazione del messicano è da applausi.

Kvicha KVARATSKHELIA 8: parte in sordina, poi quando gli avversari iniziano a prenderlo a calci, fa esplodere tutto il suo potenziale, sublimato dal gol del 5-1 dopo la triangolazione con Raspadori, che taglia via tutta la difesa dei Lancieri. Suo l'assist col contagiri per l'incornata vincente di Di Lorenzo.

Dal 64' Eljif Elmas 6,5: corsa e pressing sin dai primi istanti di gioco.

Giacomo RASPADORI 8,5: prova spaziale da parte dell'ex Sassuolo. Sembra quasi il personaggio dei fumetti "vintage" Tiramolla nel tuffo di testa dell'1-1, velenoso nel tiro che - su appoggio di Zambo Anguissa che vale il poker e intelligentissimo nella triangolazione con Kvaratskhelia in occasione del quinto gol napoletano. Chapeau.

Giacomo Raspadori esulta insieme a Zambo Anguissa, Ajax-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 64' Giovanni Simeone 7: entra in campo sul 5-1 con una grinta da leone. Tanto da realizzare la rete del "set", peraltro meritatissima.

Mister Luciano SPALLETTI 9: Napoli da impazzire, Napoli da spelarsi le mani dagli applausi, Napoli sontuoso, pazzesco, da record. Sono rimasti davvero pochi aggettivi per la sua creatura.

Spalletti: “Atteggiamento non cambia, zero cervelli distratti in campo”

Serie A Spalletti, rose in conferenza omaggio alle donne uccise in Iran 30/09/2022 ALLE 16:58