Champions League

Juventus-Benfica , match valido per il gruppo H della seconda giornata di Campions League 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Arkadiusz Milik, João Mario (su rigore) e Ruben Neres. La gara è stata arbitrata dal fischietto tedesco Felix Zwayer. Con questo risultato la Juventus resta a 0 punti nel gruppo H, gli stessi del Maccabi Haifa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6: incolpevole sui gol subiti. Anzi, sul secondo aveva pure tentato di salvare capra e cavoli.

Gleison BREMER 5,5: prova a suonare la carica là davanti, in cui a fine gara si mangia un gol clamoroso. Là dietro, al fianco di Bonucci, non convince ancora del tutto.

Leonardo BONUCCI 5: qualche buon intervento di recupero, vero. Ma anche tanti svarioni e marcature dimenticate. L'attenzione che chiede ai propri compagni dovrebbe dimostrarla lui per primo.

DANILO 5,5: la grinta c'è, ma a volte si dimentica del pallone, dimostrandosi eccessivamente svagato.

Juan CUADRADO 4,5: il peggiore in assoluto. E, a causa del suo atteggiamento, la Juve ha pagato caro prezzo. Sull'1-0 si mostra egoista a dismisura, getteando alle ortiche due occasioni d'oro in penetrazione, incaponendosi palla al piede e andando sistematicamente a sbattere contro l'avversario, al posto di servire facilmente i propri compagni.

Dal 58' Mattia De Sciglio 6: entra in campo col piglio giusto, servendo a Vlahovic il pallone del 2-2. Ma partendo in posizione di offside.

Weston McKENNIE 5: parte energico nel primo tempo. Durante la ripresa ne combina di tutti i colori, mandando a correre a vuoto Vlahovic e dimenticandosi di poter dialogare con un certo Di Maria...

Leandro PAREDES 5,5: la sintesi del Paredes visto fin qui in maglia bianconera. Dotato di numeri illuminanti, ma capace altresì di erroracci clamorosi in fase di controllo della sfera.

Fabio MIRETTI 6: uomo ovunque nella metà campo bianconera. Poi la luce si spegne in occasione del fallo di rigore, che cambia l'inerzia della partita. Nell'occasione è davvero sfortunato: rialzandosi dopo un contrasto, praticamente senza accorgersene, finisce per rifilare un pesto all'accorrente (e furbo) Gonçalo Ramos.

Dal 58' Angel Di Maria 6,5: un paio di giocate illuminanti, tra cui l'apertura per De Sciglio (che parte però in offside). A questa Juve, serve Di Maria sempre. Sempre e comunque.

Filip KOSTIC 6: bene, ma solo nel primo tempo. Incui, dal suo presidio mancino, mette al centro tanti palloni utili. Si spegne nella ripresa.

Dal 70' Moise Bioty Kean 6: pronti, via e sunito un paolo, con un bel destro basso a giro.

Arkadiusz MILIK 7: va in cielo in occasione del gol al 4' ed è l'unico che arriva puntuale sul pallone, là davanti. Una delle poche certezze, fin qui, per Massimiliano Allegri.

Dal 70' Nicolò Fagioli 6: buona personalità nonostante entri in un momento della gara piuttosto delicato.

Dusan VLAHOVIC 5: come spesso gli accade, a lungo andare si fa prendere dalla frenesia e, là davanti, finisce per fare sempre la giocata sbagliata.

Mister Massimiliano ALLEGRI 5: solita Juve. Di quella che, quando parte bene, poi perde inesorabilmente smalto e si fa rimontare se non ribaltare. A questo punto, il problema della squadra può essere anche di tipo mentale. Senza dimenticarsi della sfilza delle assenze che ancora attanaglia la rosa bianconrea.

Le pagelle del Benfica

Odysseas VLACHODIMOS 6: para in maniera poco ortodossa una conclusione di Milik nel corso della ripresa. Per il resto, gol a parte del polacco, non viene quasi mai chiamato a interventi eccezionali.

Alexander BAH 5,5: sulla destra non è sempre lucido e spesso finisce per perdere l'uno contro uno con Miretti.

Antonio SILVA 5,5: soffre parecchio Milik. A poco a poco si riprende.

Nicolas OTAMENDI 6,5: grande leader della difesa del Benfica. L'ex Manchester City mantiene la calma e, sui calci piazzati a favore, in proiezione offensiva, è un pericolo costante.

Alejandro GRIMALDO 6,5: gran percussionista della corsia mancina ospite.

Enzo FERNANDEZ 7: partidazo in mediana dell'ex River Plate, che sembra avere la calamita ai piedi.

Dall'81' Fredrik Aursnes: sv.

Florentino LUIZ 6,5: gara diligente in fase di interdizione. Senza sbavature.

David NERES 7: palleggiatore nato. E che guizzo! Al 10' della ripresa si fa trovare pronto per depositare la sfera alle spalle di Perin.

Dall'81' Chiquinho: sv.

João MARIO 7: punto di riferimento del Benfica in fase nevralgica. L'ex Inter dona tranquillità in fase di costruzione e si dimostra particolarmente freddo dal dischetto.

Dall'86' Julian Draxler: sv.

Rafa SILVA 7,5: un palo clamoroso, l'assist vincente a David Neres, catalizzatore del gioco dei lusitani. La bandiera del Benfica è un autentico spettacolo.

Dall'86'Diogo Gonçalves: sv.

Gonçalo RAMOS 6,5: ha il grande merito (e la furbizia) di andarsi a conquistare il calcio di rigore che cambia completamente l'inerzia della partita.

Dall'82' Petar Musa: sv.

Mister Roger SCHMIDT 7: il suo Benfica è ordinato, solido in ogni reparto e dotato della giusta fantasia. Vittoria meritata.

