Milan-Chelsea, match valido per 4a giornata del Gruppo E della Champions League 2022/23, è terminato sul punteggio di 0-2 , frutto delle reti di Jorginho su rigore e Aubameyang. Con questo risultato il Chelsea scappa in vetta al girone a quota 7 punti, Salisburgo 6 punti, Milan e Dinamo Zagabria 4 punti. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 6 – Incolpevole sui gol subiti. Una bella parata su Mount.

Pierre KALULU 6,5 – Con un uomo in meno, là dietro, è costretto agli straordinari. Lì fa con dedizione e attenzione. Il Milan perde, ma la sua è una partita comunque positiva.

Matteo GABBIA 6 – Vale un po’ quanto scritto sopra. Una partita attenta la sua, di sofferenza. Certo, è un po’ meno pulito nelle uscite.

Fikayo TOMORI 5,5 – Non è fallo. Non è rigore. Non è rosso. Quel braccio lì ovviamente c’è ed è un po’ una sbavatura, ma il calcio è uno sport di contatto e dall’introduzione della VAR, purtroppo, pare che ovunque ce lo si sia un po’ dimenticato. Peccato, il suo rosso rovina ciò che si era manifestata da subito come una bella partita.

Theo HERNANDEZ 6 – Fatica a sfondare contro una squadra decisamente più fisica di quelle che si possono trovare alle nostre latitudini. Detto questo, il suo match non è negativo. Dal 79’ Fodé BALLO-TOURE’ – sv.

Ismael BENNACER 6 – Parte molto bene, più basso, a protezione della difesa e a schermo dei due trequarti del Chelsea. Poi l’arbitro rovina anche la sua partita. Dal 62’ Tommaso POBEGA 6 – Ingresso di tigna. Un giallo un po’ evitabile.

Sandro TONALI 6 – Costretto anche lui, suo malgrado, a una partita quasi totalmente difensiva. Generoso.

Rade KRUNIC 5,5 – Forse qualche imprecisione di troppo lì in mezzo, anche a fronte di un Milan che poi, comunque, nonostante l’inferiorità e il risultato, non smette di giocare.

Brahim DIAZ 6,5 – Aveva messo lì una palla deliziosa per Giroud, che con un po’ più di precisione da parte del francese forse avrebbe scritto per questa partita un’altra trama. Sotto 0-2 però, Pioli, è costretto a un cambio difensivo. Dal 37’ Sergino DEST 5 – Impatto complicatissimo. Pronti-via e rischia il disastro con un tackle sul quale Chilwell è onesto - ma forse un po’ ingenuo - nel non buttarsi, sarebbe stato rigore. Nella ripresa poi si mangia una bella occasione.

Olivier GIROUD 5 – Anche il suo errore è grave. Perché in Champions League il cinismo è tutto; e lo diventa ancora di più se sei un uomo in meno e sotto 1-0. Quella girata di testa, in porta, avrebbe regalato un altro match. E invece... Dal 62’ Ante REBIC 6 – Una mezz’ora finale complicata per i rossoneri isolati là davanti.

Rafael LEAO 7 – Lotta, davvero, fino alla fine, consapevole che a partita ormai compromessa il Milan poteva aggrapparsi solo alle sue giocate. Ci prova, mettendoci fisico e il solito talento. Dai suoi piedi nasce l’azione che porta all’occasione pulita di Dest. Giocatore di spessore. Dal 79’ Divock ORIGI – sv.

All. Stefano PIOLI 6,5 – Aveva messo giù un bel Milan, intelligente nell’adattarsi agli avversari ma senza snaturare il proprio ‘io’. Quella dei rossoneri, nonostante tutto, resta comunque una prova positiva. Una reazione a settimana scorsa a Londra. Il suo Milan, infatti, non smette di giocare e provare a proporre, quando può, nonostante l’uomo in meno e la situazione compromessa. Sintomo di una squadra, al di là di tutto, in salute.

Le pagelle del Chelsea

Kepa ARRIZABALAGA 6 – Una serata tutto sommato tranquilla. Ordinaria amministrazione.

Trevor CHALOBAH 6,5 – Si muove con ordine nella linea dei tre dietro. Poche sbavature, match attento.

Thiago SILVA 7 – Accolto dagli applausi di San Siro, resta un signore della difesa. E anche stasera, con carta d’identità che recita ’38 primavere’, si intuisce il perché sia restato nel cuore dei tifosi del Milan. Fuoriclasse.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Alcune chiusure importanti su Leao nel secondo tempo. Una partita d’ordine per un Chelsea che pare aver trovato la sua dimensione.

Reece JAMES 7 – A destra, come all’andata, si conferma un fastidio costante per il Milan che deve sempre avere a che fare con la sua fisicità e la sua velocità. Dal 62’ Cesar AZPILICUETA 6 – Una mezz’ora di pura gestione.

Mateo KOVACIC 6,5 – In mezzo gioca in maniera ordinata e soprattutto con i tempi giusti. Con Potter sta trovando fiducia.

JORGINHO 6,5 – Freddissimo dal dischetto nell’indirizzare la gara.

Ben CHILWELL 6,5 – Anche il suo è un buon match. Qualche sortita offensiva, seppur senza esagerare. Dall’89’ Marc CUCURELLA – sv.

Mason MOUNT 7 – Gioca un tempo, ma è decisivo. La sua posizione tra le linee obbliga Bennacer agli straordinari. E da una sua giocata nasce, di fatto, l’episodio che cambia la partita a favore del Chelsea. Sfiora anche il gol obbligando Tatarusanu a un bell’intervento. All’intervallo Potter gli risparmia fatiche extra, consapevole di averla in ghiaccio. Dal 46’ Conor GALLAGHER 6,5 – Buon impatto. Come Mount si mette lì ad orchestrare il gioco tra le linee. Non è la stessa cosa, ma al Chelsea a quel punto lì va benissimo anche così. E poi è tutta esperienza nell’ottica di crescita.

Raheem STERLING 6 – Mah... Non combina un granché a dirla tutta. Ben controllato in avvio, i pericoli dei Blues arrivano da altri piedi. Dal 62’ Ruben LOFTUS-CHEEK 6 – Un finale senza sussulti.

Pierre-Emerick AUBAMEYANG 7 – La cura Potter sta rivitalizzando un giocatore che tra scelte personali e qualche problema fisico sembra essersi perso. Ha iniziato di nuovo a fare gol e lo sta facendo con costanza. Anche stasera, lì, puntuale, nell’”uccidere” il Milan. Dal 79’ Kai HAVERTZ – sv.

All. Graham POTTER 6,5 – Un Chelsea che c’è e funziona, anche se stasera per lui diventa a un certo punto tutto un po’ troppo semplice. La realtà dei fatti però dice che con Potter i Blues hanno vinto le due partite più complicate nel girone, raddrizzando una situazione iniziale veramente pericolosa. Insomma: il più sembra ormai fatto in ottica qualificazione. E dunque un primo ‘bravo’, all’inglese, è giusto spenderlo.

