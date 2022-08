quadro piuttosto complicato per almeno 3 delle 4 partecipanti a questa competizione, che si trovano a dover affrontare gironi particolarmente complicati. Eppure tre protagonisti come Simone Inzaghi, Luciano Spalletti e Paolo Maldini, settano gli obiettivi e unano parole stimolanti in vista dell'inizio della nuova avventura nella massima competizione europea per club. Andiamo a rivedere tutte le dichirazioni dei diretti interessati a margine del sorteggio dei gironi. Non è stata un’urna benevola quella dei sorteggi della prossima edizione di UEFA Champions League , stagione 2022/23. Da Istanbul viene fuori un, che si trovano a dover affrontare gironi particolarmente complicati. Eppure tre protagonisti come Simone Inzaghi, Luciano Spalletti e Paolo Maldini, settano gli obiettivi e unano parole stimolanti in vista dell'inizio della nuova avventura nella massima competizione europea per club. Andiamo a rivedere tutte le dichirazioni dei diretti interessati a margine del sorteggio dei gironi.

Paolo Maldini

Ad

Il direttore dell'area tecnica rossonera si è così espresso a MilanTV: "È un girone che ci vede testa di serie, quindi, sulla carta, sembra meno difficile rispetto a quello dell'anno scorso. Poi le insidie ci sono sempre: ci sono squadre forte, come il Salisburgo che non ha una grande storia ma che è una squadra difficile da affrontare e la dinamo Zagabria, che abbiamo affrontato qualche anno fa nei preliminari, e poi c'è il Chelsea. Le favorite sono Milan e Chelsea. È bene avere una squadra forte all'interno del girone, può semplificare un pochino la qualificazione. Sulla carta è un girone che ci soddisfa".

Champions League Inter contro Barça e Bayern, per Juve e Milan ci sono PSG e Chelsea 5 ORE FA

SU COSA SI ASPETTA DALLA CHAMPIONS

"L'obiettivo è quello di migliorare. L'anno scorso, in un girone difficile, siamo arrivati quarti e quindi l'obiettivo è di qualificarsi arrivando tra le prime due. È semplice da dire, poi ci sarà da giocare e il campo dirà se l'abbiamo meritato. Quello che importa a noi - squadra, società e tifosi - è competere per qualcosa di sempre più importante. Poi ne consegue l'aumento della visibilità del brand, degli sponsor, dei giocatori: il Milan vuole competere per qualcosa di più grande".

SULLA FINALE A ISTANBUL

"I sogni aiutano ad avere degli obiettivi, a dare il massimo per delle cose fuori portata. In questo momento non siamo ancora pronti per sognare qualcosa di così grande, ma chi ci affronterà non sarà contento di giocare contro di noi. Abbiamo una storia, una squadra pronta, tecnica, uno stadio importante, ma queste cose ce l'hanno anche altre squadre, le quali, magari, hanno materiale diverso rispetto al nostro, non tanto come qualità dei giocatori, ma come disponibilità per programmare. Noi siamo in uno step intermedio. Questo, però, non ci evita di poter sognare".

Simone Inzaghi

Il tecnico dell’Inter commenta così ai canali ufficiali del club: "La Champions League è una competizione di grande prestigio: incontreremo squadre molto forti e ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi, studiando ogni dettaglio perché sappiamo che a questi livelli non esistono partite facili e scontate. Siamo l’Inter, nessuna paura: affrontiamo questa competizione con entusiasmo, con l’obiettivo di dare continuità al cammino fatto già lo scorso anno".

Luciano Spalletti

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è positivo: "Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli. È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato. La cosa più importante è farci trovare all'altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all'altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti. Siamo in un girone con tre squadre che rappresentano la migliore storia e tradizione del calcio europeo, tre squadre mito, che giocano in tre templi calcistici d’Europa : Johan Cruijff Arena, Anfield e Ibrox. Un vero tuffo nella storia e nella tradizione del calcio europeo e mondiale".

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (25/08) 2 ORE FA