Il Liverpool si riscatta dopo la brutta sconfitta contro il Napoli e batte l'Ajax 2-1. Match spettacolare ad Anfield: Salah porta in vantaggio i Reds ma dieci minuti dopo Kudus pareggia i conti per gli olandesi. La rete decisiva arriva poco prima del recupero con Matip su calcio d'angolo. Primi 3 punti per la squadra di Klopp in Champions League 2022-2023, che offre al Napoli ha una chance imperdibile: dovesse vincere o pareggiare contro i Rangers mercoledì volerebbe da solo in testa al girone A.

Klopp chiedeva una reazione dai suoi e davanti al proprio pubblico, dopo una fase di studio di un quarto d’ora, la risposta è arrivata. Pungenti i rilanci oltre la metà campo del portiere Alisson, da questo tipo di azione nasce il gol del vantaggio dei Reds. Ma proprio nel loro momento migliore, mentre gli inglesi stavano bersagliando la porta di Pasveer, ecco che il Liverpool cade nuovamente nei propri sonni difensivi e così alla prima occasione buona Kudus sorprende Alisson e compagni con una botta da traversa-gol, pareggiando i conti.

Ad

A breve il report completo...

Champions League Klopp: "Non temo l'esonero. Non abbiamo la stessa dirigenza del Chelsea" 08/09/2022 ALLE 09:17

Il tabellino

LIVERPOOL-AJAX 2-1 (primo tempo: 1-1)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 7; Alexander-Arnold 6,5, Matip 6,5, van Dijk 6, Tsimikas 6,5; Elliott 5,5 (66' Firmino 5,5), Fabinho 5,5, Thiago Alcantara 6,5 (94' Bajcetic s.v.); Salah 6,5, Jota 6,5 (66' Nuñez 6), Diaz 5,5 (91' Milner s.v.). All: Klopp 6,5.

AJAX (4-3-3): Pasveer 7; Rensch 5,5 (68' J.Sanchez), Timber 5,5, Bassey 6, Blind 5,5; Taylor 6 (81' Grillitsch s.v.), Alvarez 5,5, Berghuis 6; Tadic 6, Kudus 6,5 (Brobbey s.v.), Bergwijn 5,5. All.: Schreuder 6

ARBITRO: Artur Dias (Portogallo)

GOL: 17’ Salah (L), 27’ Kudus (A), 89' Matip (L)

ASSIST: Jota (L, 1-0), Berghuis (A, 1-1), Tsimikas (L, 2-1)

AMMONITI: Alvarez (A), Matip (L), Berghuis (A)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 1+5

La cronaca in 8 momenti chiave

17' - RETE, SEGNA IL LIVERPOOL! 1-0 CON SALAH! Lungo rilancio del portiere e poi è tutta un'azione del tridente d'attacco: sponda di testa di Luis Diaz, Diogo Jota si gira spalle alla porta e poi serve l'assist all'egiziano che è freddo a tu per tu con l'estremo difensore Pasveer.

20' - Ajax con l'occasione dell'immediato pareggio! Palla sui piedi di Berghuis a due passi dalla porta, ma colpisce la traversa! Poi l'assistente dell'arbitro Dias alza la bandierina del fuorigioco.

24' - Salah sfiora la doppietta! Altro lancio lunghissimo di Alisson, che trova sempre Luis Diaz dalla sinistra. Traversone in mezzo per Salah che calcia di un nulla alla sinistra del palo.

27' - PAREGGIA L'AJAX! 1-1 FIRMATO KUDUS! Berghuis la mette in mezzo, Bergwijn lascia al suo compagno di reparto che si gira. Traversa e gol, sorpresa la difesa dei Reds. Tutto di nuovo in parità.

35' - Van Dijk sfiora il vantaggio, ma cosa salva il portiere!! Colpo di testa del centrale dei Reds, l'estremo difensore dell'Ajax ha un riflesso felino, poi c'è un rimpallo del difensore all'indietro che permette a Pasveer di raccogliere il pallone. Gran salvataggio.

42' - Pasveer nega due volte il gol ad Alexander-Arnold! Il terzino del Liverpool entra in area, cambio di direzione e conclusione respinta dal portiere dei Lancieri. Sulla ribattuta lo stesso Pasveer mette in angolo.

88' - PALO DI SALAH!! Trema la porta dell'Ajax sul sinistro a giro dell'egiziano, con deviazione di Bassey.

89' - RETEEEEE! ECCOLO IL GOL DEL 2-1 LIVERPOOL! Colpo di testa di Matip su calcio d'angolo, la palla oltrepassa la linea e Tadic non può nulla nella respinta.

Seguono aggiornamenti...

Napoli, le avversarie del Girone A di Champions League

Champions League Napoli-Liverpool 4-1, 5 verità: Kvaratskhelia al top, che pescata! 08/09/2022 ALLE 07:00