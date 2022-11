Champions League

Un po’ come l’ultimo Milan di Berlusconi, che in campionato stentava ma in Europa macinava finali su finali. I Reds non stanno andando affatto bene in Premier League , ma in Champions volano alla velocità della luce. Un paio di mesi fa hanno preso una sberla memorabile al Diego Armando Maradona di Napoli , schiacciati e triturati dalla creatura di Spalletti; stasera l’hanno parzialmente restituita conDue gol fotocopia: uno di(che pareggia il record di gol europei di Gerrard con la maglia del Liverpool) e uno di, per un punteggio che è rimasto in bilico fino al tap-in vincente dell’ex Benfica. Per Klopp è un risultato che da morale e fiducia in vista degli ultimi impegni prima del Mondiale;Prima o poi il Napoli doveva inciampare in questa stagione: meglio farlo oggi, in una partita come questa, piuttosto che a marzo, quando gli azzurri si giocheranno tutto.