Liverpool e Napoli ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui il LIVE ), valido per la 6a giornata della fase a gironi, arbitrato dal signor Tobias Stieler (Germania). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso ad Anfield.

Classifiche e risultati

Ad

Champions League Liverpool-Napoli, le ufficiali: tridente Politano-Osimhen-Kvara 3 ORE FA

La moviola di Liverpool-Napoli

Minuto 9': KVARATSKHELIA CHIEDE IL RIGORE - Subito pericoloso il georgiano sull'out di sinistra e al primo affondo va giù in area sul contatto con Konaté. Il contatto c'è, ma non ci sono gli estremi per chiamare il penalty in favore degli azzurri.

Minuto 53': GOL ANNULLATO A OSTIGARD - Napoli in vantaggio col colpo di testa di Ostigard sugli sviluppi del calcio di punizione battuto dal solito Kvaratskhelia. Con la VAR però viene annullato il gol del centrale danese per millimetri: c'era in fuorigioco la spalla destra.

La squadra arbitrale

Arbitro: Tobias Stieler (Germania),

Assistenti: Christian Gittelmann e Mark Borsch,

Quarto uomo: Martin Petersen,

VAR: Bastian Dankert,

AVAR: Fedayi San (Svizzera),

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Serie A Koulibaly: "Se il Napoli vincesse lo scudetto sarebbe anche mio" 11 ORE FA