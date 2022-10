Spalletti c'è sempre uno show in conferenza e ci scappa anche un mezzo siparietto col tecnico toscano che ha risposto per le rime alle affermazioni di Klopp che ha dichiarato che mai questo Liverpool potrà battere 4-0 questo Napoli ( Conc'è sempre uno show in conferenza e ci scappa anche un mezzo siparietto col tecnico toscano che ha risposto per le rime alle affermazioni di Klopp che ha dichiarato che mai questo Liverpool potrà battere 4-0 questo Napoli ( le probabili formazioni ). Spalletti, intanto, si aspetta una grande prestazione dai suoi. Magari ci sarà qualche errore vista l'asticella che si alza, ma vuole vedere grande determinazione in questo tipo di partite.

Sulle parole di Klopp

Klopp dice che non possono vincere 4-0? Se vuole ne parliamo... I complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poter ascoltare il tuo tonfo, mentre le critiche permettono di trovare spunti per migliorare. Lui ha fatto tre finali di Champions, è il più bravo di tutti in assoluto... Quando ci troveremo davanti capirà che 'Cca nisciun è fess'

Kvaratskhelia contro Salah

Sono due calciatori che in modi diversi sanno trovare giocate geniali che fanno la differenza. Riescono a trasformare ogni pallone in un'occasione per la squadra, hanno grande facilità nel saltare l'avversario, nell'accarezzare la palla a 2000 km/h. Entrambi sono dei bravi ragazzi, molto semplici e disponibili ad aiutare tutti

Sul momento del Liverpool

Il Liverpool è in grande forma, io l'ho seguito nelle ultime partite, è in perfetta condizione. Chiaro che se sbagliano dieci gol davanti al portiere e gli girano storti tutti gli episodi si possono discutere. I miei domani potranno perdere tutti i palloni che vorranno, ma non permetterò loro di non giocarli. Dovremo saper sopportare la loro qualità e la loro velocità nel proporre calcio, ma quando la riconquisteremo voglio vedere le stesse intenzioni. Questo è il biglietto per uscire dalla partita in maniera corretta

Sull'andamento del girone

Era dura pensare di venire a giocare qui nella nostra situazione attuale, avendo nel girone i numeri uno al mondo. Questo però significa che c'è sempre la possibilità di trovare soluzioni, lavorando. Non lo so se noi assomigliamo al Liverpool, sicuramente però vorremmo fare quello che hanno fatto loro. Squadre come Liverpool, Manchester City, Chelsea... In Premier ci sono i calciatori migliori del mondo

Le differenze economiche tra Premier e Serie A

Se puoi spendere più soldi è chiaro tante cose diventano più facili, ma se sei organizzato bene ci sono altre possibilità di portare i risultati a casa, come ha fatto il Napoli quest'anno prendendo calciatori che possono fare la differenza e possono diventare top player. Al livello di quelli più pagati

