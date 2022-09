Politano su rigore, Raspadori e Ndombele. Da registrare anche il doppio errore dal dischetto di Zielinski al minuto 56, quando le ostilità erano ancora sullo 0-0. La partita è stata arbitrata dal fischietto spagnolo Antonio Matheu Lahoz. Con questo risultato, 0-3. Qui di seguito le dichiarazioni a caldo di Luciano Spalletti. Glasgow-Rangers Napoli, match valido per la seconda giornata del Girone A di Champions League, è terminato sul punteggio di 0-3 per effetto delle reti di. Da registrare anche il doppio errore dal dischetto dial minuto 56, quando le ostilità erano ancora sullo 0-0. La partita è stata arbitrata dal fischietto spagnolo. Con questo risultato, 0-3. Qui di seguito le dichiarazioni a caldo di Luciano Spalletti.

Dopo questa partita si tiene il cervello acceso, non si va in escandescenza anche se è un risultato importantissimo. Complimenti ai calciatori che hanno giocato una bellissima partita. Loro non facevano la Champions League da 12 anni, avevano fatto male le ultime due partite, c'era da aver timore di questa reazione feroce dall'inizio. Invece abbiamo retto, abbiamo giocato. Loro hanno reso la partita più difficile per i continui duelli, però non abbiamo mai perso di vista dove volevamo portare la partita. Nel primo tempo non abbiamo usato bene la qualità sulla trequarti, ma poi abbiamo fatto bene

"La sostanza che ha avuto la squadra stasera è evidente, ha retto quando loro hanno dato la vampata all'inizio: lì c'era da tentennare non fossimo stati fisici e con la testa lucida. Si sono vinti duelli a centrocampo sulle seconde palle, ho visto molti segnali positivi".

La qualificazione si avvicina

"Sì, lo è perché dopo la vittoria col Liverpool non dovevamo sprecare il vantaggio. Giocatori in palla, gente che correva: stasera abbiamo fatto tante cose benissimo e sono molto felice per i miei ragazzi".

Un segnale per il Napoli stesso

"Noi abbiamo bisogno di alcune conferme. L'atteggiamento di giocatori come Zielinski che va a battere il secondo rigore o di Anguissa con quell'assist sono tutti segnali: chi è subentrato ha avuto subito un ottimo impatto, Olivera, Ndombele e non solo... Anche Zerbin è entrato bene, ha guadagnato metri e le palle da giocare coi compagni. Domenica c'è il Milan che è una grande squadra. Noi dobbiamo recuperare e poi andremo lì a giocarci la partita, questa è la nostra strada che abbiamo intrapreso in maniera netta e convinta".

